Kamera und Karawane – DoPs Danilo do Carmo und Arne Büttner

Wie lang dauerte der Dreh? Arne Büttner: Der Hauptdreh, also die Reise mit der Karawane, dauerte etwa zwei Monate. Davor hatten wir eine etwa zweiwöchige Recherchephase in Mexiko und Honduras. Und dann gab es noch einen kurzen Nachdreh von etwa einer Woche ein gutes halbes Jahr nach der Reise.

Die Jury schrieb in ihrer Begründung: „Trotz permanent widriger Drehbedingungen gelingen durchgehend Bilder für die große Leinwand.“ Hattet ihr ein visuelles Konzept, das euch dabei unterstützt hat und wie sah es aus? Arne Büttner: Es war uns wichtig, trotz der Bedingungen, alle Menschen in schönen, würdevollen Porträts zu präsentieren. Wir wollten auch die Vielfalt der Orte und Landschaften, die diese Menschen bereisen, in dem Dokumentarfilm abbilden.

Hat den gesamten Dreh über euer Equipment mitgespielt und wie sahen dabei eure Planungen aus?

Arne Büttner: Zum Glück hatten wir keine größeren Probleme mit dem Equipment. Während des Drehs gab es einen elektronischen Defekt mit dem Akku-Mount an der Kamera, das konnte glücklicherweise ein älterer Herr beheben, der einen kleinen Laden zur Reparatur von Radios und Fernsehern in einem Dorf betrieb. Am Ende hatten wir dann noch ein kleines Problem mit dem elektronischen Handgriff der Kamera. Da trafen wir zum Glück in einem kleinen Einkaufszentrum einen ehemaligen Flugzeug-Elektroniker, der uns das Teil wieder zusammenlötete. Manchmal gibt es eben interessante Zufalls-Begegnungen beim Dokumentarfilm!

Was sind eure nächsten Projekte?

Arne Büttner: Wir arbeiten alle an neuen dokumentarischen Projekten. Jakob schreibt zum Beispiel an einem persönlichen Film über die Geschichte Jugoslawiens und ich habe im letzten Jahr ein dokumentarisches Porträt einer afghanischen Frau im Flüchtlingslager Moria fertiggestellt. [15303]