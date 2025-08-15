Jetzt anmelden: LEaT con 2025 mit neuem Broadcast-Schwerpunkt

Broadcast trifft Bühne

Vom 14. bis 16. Oktober 2025 trifft sich die Branche auf der LEaT con in Hamburg – mit einer neuen Area für Profis aus Broadcast, Streaming und Studioproduktion – an der Schnittstelle von Eventtechnik und Bewegtbild.

Studio, Bühne, Stream – die Grenzen werden durchlässig. Genau dort setzt die LEaT con 2025 an und baut mit dem neuen Segment „Broadcast @ LEaT con“ eine praxisnahe Plattform für alle, die Bild- und Toninhalte live, hybrid oder remote produzieren.

Vom 14. bis 16. Oktober 2025 wird die Hamburger Messe zur Bühne für Lösungen und Perspektiven aus Broadcast, Streaming, Live-Regie und vernetzter Studiotechnik. Mit dabei sind unter anderem Sony, Panasonic Connect, Birds Camera Solutions, Zactrack, Vision2see und Riwit – mit aktuellen Produkten und Workflows für ein Publikum, das ganz nah am Produktionsalltag arbeitet.

Das begleitende Bühnenprogramm wird von uns bei Film + TV Kamera und Live-Production.tv kuratiert und bietet praxisorientierte Impulse von Bildgestaltung über Audio-Innovation bis zu Remote-Regie und vernetzten Infrastrukturen.

Du arbeitest an der Schnittstelle von Content, Technik und Distribution?

Dann ist die LEaT con 2025 der Ort, an dem du Technologien erleben, dich austauschen und neue Impulse für deine Arbeit mitnehmen kannst.

