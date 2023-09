Jedes Projekt woanders

Warmes Kunstlicht wirft lange Schatten auf den Beton der Rollschuhbahn. Das charakteristische Geräusch von sich drehenden Radlagern auf ebenen Flächen mischt sich mit dem Sound eines Technopopbeats. Die rollschuhfahrenden Mädchen halten sich an den Händen, fahren Figuren, lachen ausgelassen – und sie tragen Kopftücher. Der Umschnitt macht klar:. Das hier ist keine Metropole an der Westküste der USA. Das haushohe Wandgemälde an einem Wohnge- bäude deklamiert weithin sichtbar „Down with the USA“. Wir befinden uns in der iranischen Hauptstadt Teheran, im Jahr 2002. Diese Bilder hat DoP Felix Korfmann eingefangen

Schnell an die Kamera

Bei den Dreharbeiten für „Zerrissener Iran – Jugendliche Lebenswelten in der islamischen Republik“ steckt Korfmann noch mitten in seiner Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Es hätte deutlich einfachere Projekte gegeben, die er hätte „nebenher“ machen können. Aber Korfmann ging es noch nie um „einfach“ oder „nebenher“. Schon als Jugendlicher fotografierte und reiste er gerne. Am liebsten tat er dies in Kombination. Dass dies in seinem Beruf irgendwann zum Leitmotiv werden könnte, wagt er damals noch nicht zu träumen. Denn nach der Schule beginnt er zunächst ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. „Was mir überhaupt nicht lag“, so Korfmann. „Dann habe ich etwas anderes gesucht.“ Ein Freund von ihm hatte gerade eine Mediengestalter-Ausbildung begonnen. Irgendwas mit Medien, das konnte sich Korfmann auch vorstellen. Also schnappte er sich ein Branchenbuch, suchte sich Produktionsfirmen heraus und verschickte Initiativbewerbungen. Zunächst erhielt er zahlreiche Ablehnungsschreiben. Damals war es sehr schwer, in Berlin einen Ausbildungsplatz zum Mediengestalter zu ergattern. Schließlich lud ihn ein Unternehmen für ein Praktikum ein und bot ihm noch im Gespräch einen Ausbildungsplatz an. Die Firma produzierte ein Kulturprogramm für den Lokalsender Fernsehen aus Berlin (FAB) und hatte nur ein kleines Team. Das war für Korfmann ein Riesenvorteil, denn es hieß, er wurde sehr früh verantwortlich bei Kamera und Schnitt eingesetzt.