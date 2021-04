Im Gespräch bleiben

Susanne Braun studierte Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Im theoretischen Studium zog es sie schon früh in die Filmlandschaft. Dort arbeitete sie als Regie-Assistenz, bei Projekten der FilmArche und der DFFB, aber auch Filmen der Filmakademie Wien. Schließlich stieß sie über ein solches Projekt in die Festivalwelt. „Da habe ich gemerkt, dass der Dialog, der dort zwischen den Filmschaffenden und der Fachwelt, aber auch dem Publikum stattfindet, mir sehr gefällt!“ So kam sie zur Moderation von Festivals und lernte 2018 auf der Berlinale Yugen Yah kennen, der sie als Gast in den Podcast einlud. Beide einte das Streben nach einem Dialog und die Überzeugung, dass Veränderung und Fortschritt nur möglich sind, wenn man im Gespräch und damit im Austausch bleibt. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Susanne Braun fest im Team des Indiefilmtalks war.

Das Konzept hat sich insofern verändert, dass zu Anfang die Podcaster ihre Gäste noch stärker in ihrem Freundes- und Kollegenkreis fanden, also Gast vor Thema. Jetzt wählen die beiden zuerst das Thema und schauen dann, wen sie dazu anfragen können.

Von Filmschaffenden lernen

Jedes Projekt, was den beiden auffällt, hat auch die Chance, in den Podcast zu kommen. Aber wird nicht besprochen, nur weil es gerade im Promotion-Zyklus ist. Das ist nur dann der Fall, wenn es wirklich einen interessanten Aspekt in Sachen Filmproduktion zu bieten hat. „Wenn Filmschaffende uns anfragen, ob sie als Gast vorbeischauen dürfen, fragen wir immer als Erstes: ,Was können andere Filmschaffende von dir lernen?“, so Susanne Braun.

Mit Vorliebe holen die Indiefilmtalker aktuelle Themen auf ihre Audiobühne. So hatten sie wichtige Sondersendungen wie das Corona-Spezial im Frühjahr 2020. Aber auch Diversität und Vielfalt im Film und die Gleichberechtigung finden sich in der Themenliste wieder. Den beiden ist es wichtig, Wissen für das Filmschaffen orts- und zeitunabhängig zugänglich zu machen, wie zum Beispiel die Möglichkeiten und Chancen eines diversen Castings vorzustellen – wie es kürzlich bei der Besetzung von „Katakomben“ von Jakob M. Erwa und seinem Team fast vorbildlich umgesetzt wurde. Doch auch Departments vorzustellen, die seltener im Fokus stehen, liegt den Podcastern am Herzen.

„Am schönsten sind die Gespräche am Ende des Jahres, wenn wir uns nahestehende Personen einladen, um die wichtigsten Themen und Filme noch einmal Revue passieren zu lassen“ sagt Susanne Braun. „Eine meiner Lieblingsfolgen ist die über das Prokrastinieren“, sagt Yugen Yah. „Das kennt jeder Kreativschaffende und wir haben besprochen, wie man damit umgehen kann.“