Free Download: Kompass ohne Nadel

Kurz vor Mitternacht am vorletzten Festivaltag geschah es dann doch noch: Die verlorengeglaubte Magie des Camerimage stellte sich ein. Zwar wurde nichts aus einem Hut gezaubert wie auf dem Festivalplakat, doch darunter erschien Mike Figgis, der nach dem Q&A zu seiner Dokumentation „Megadoc“ kurzerhand vor dem Theater weiter über die Dreharbeiten von Coppolas „Megalopolis“ aus dem Nähkästchen plauderte. Er stellte sich den Fragen des Publikums, das ihn dankbar mit Zigaretten versorgte.Laut Figgis kämpfte Coppola bei seinem Herzensprojekt um die Seele des Kinos und gegen die allgegenwärtige Marvelisierung an. In der Dokumentation sieht man den Regisseur an den für ihn viel zu langsamen Abläufen einer Großproduktion verzweifeln. Dabei gehörte er zu jenen, die einst die Entwicklung zum Blockbusterkino angestoßen haben. Noch bei „Apocalypse Now“ und selbst der „Pate“-Trilogie hatte er mit seinem kleinen Team flexibler und schneller arbeiten können als heute.

Das mitansehen zu müssen, tat weh. Aus seinem Scheitern lässt sich viel lernen und Figgis sah völlig ohne Häme die Schönheit dieses Unterfangens, wie es vielleicht nur ein anderer Filmemacher wahrnehmen kann. Insofern eröffnet „Megadoc“ die Perspektive, die „Megalopolis“ in einem anderen Licht erscheinen lässt. Am Ende bleibt die Liebe zum Kino. [15612]

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