Eisvogel und grünes Zertifikat

Für besonders nachhaltige audiovisuelle Produktionen vergeben BKM und FFA zudem künftig ein bundesweites freiwilliges Zertifikat. Mit der Erarbeitung dieses Zertifikats und der Mindeststandards hat die BKM gemeinsam mit den Länderförderern das Institut Ökopol sowie das Unternehmen KlimAktiv beauftragt, welches auf die CO2-Bilanzierung von Unternehmen und Produkten spezialisiert ist. Bei Entwicklung der Mindeststandards wird die Branchen-Expertise einbezogen. Dazu gehört die langjährige Erfahrung der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, die den Grünen Filmpass initiiert hat, als auch der grüne Arbeitskreis der MFG Baden-Württemberg.

Dieses Bündnis, dem öffentlich-rechtliche und private Sender, die Streaming-Plattform Netflix, regionale Filmförderungen sowie Produktionsunternehmen angehören, hat außerdem eine Selbstverpflichtungserklärung zur Einhaltung ökologischer Mindeststandards formuliert. Um die Energie- und Ressourcenverschwendung einzudämmen, erklären sich die Produktionen zum Beispiel dazu bereit, ihre Flugreisen sowie den Konsum von Fleisch zu verringern. Damit die Branchenvertreter mit ihrem nachhaltigen Engagement in Promotionkampagnen punkten können, haben sie ein eigenes Label entwickelt. Das „Green Motion”-Label, das die Produktionen im Abspann präsentieren können, ist allerdings kein zertifiziertes Prüfsiegel, sondern basiert auf der Selbstverpflichtung, ökologische Mindeststandards einzuhalten.

Bei der Vergabe des bundesweiten Zertifikats für besonders nachhaltige audiovisuelle Produktionen werden hingegen strengere Maßstäbe angelegt. Die Kriterien, die als Grundlage für die förderrechtlich verbindlichen ökologischen Mindeststandards dienen, werden zunächst auf ihre Praxistauglichkeit überprüft. Zu diesem Zweck ist im Juli 2021 ein sogenanntes Reallabor gestartet worden, an dem audiovisuelle Produktionen teilnehmen, die für die Kino-, Festival-, TV- und Streamingauswertung konzipiert sind. Das Ziel ist, verschiedene Herstellungsbedingungen im Reallabor abzubilden und die Nachhaltigkeitskriterien in sämtlichen Phasen der Produktion von der Planung bis zur Postproduktion zu überprüfen. Die Erprobungsphase läuft voraussichtlich bis Februar 2022. Die Ergebnisse, welche die wissenschaftliche Basis für die ökologischen Mindeststandards und das Zertifikat bilden, werden im Frühjahr 2022 erwartet. Der „Eisvogel – Preis für nachhaltige Filmproduktionen” wird erstmalig am 10. Februar 2022 zum Auftakt der Berlinale im BMU verliehen. [14958]