Drei Fragen an Ute Baron

Head of ARRI Rental Berlin

In unserer Rubrik „Drei Fragen“ stellen wir in jedem Heft eine Filmschaffende oder einen Filmschaffenden mit drei Fragen zu Arbeitsschwerpunkt, beruflichem Engagement und Freizeit vor. Für das Heft 12.2023 hat uns Ute Baron, Head of ARRI Rental in Berlin, verraten, warum sie Premieren im Kino genießt und wie sie in Natur und Kultur abtaucht.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?



Mein Arbeitsschwerpunkt liegt zum einen in der Verantwortung und Führung der Niederlassung ARRI Rental Berlin. Durch einen internen Umbau habe ich im letzten Jahr strukturelle Veränderungen umgesetzt. Nach wie vor kümmere ich mich um das Personal, was zeitlich einen großen Anteil einnimmt, mir aber sehr viel Spaß und Freude macht. Ein überfälliger Wunsch war es jedoch, mich etwas aus dem operativen Tagesgeschäft herauszunehmen, um den Fokus auf das sogenannte Business Development zu legen. Dementsprechend liegt zum anderen mein Augenmerk jetzt noch mehr auf den Kunden: auf Filmschaffenden aller Couleur, Produktionen, Produzenten und insbesondere auf Kameraleuten. Die Arbeit für das Bild ist und war mir schon immer ein großes Anliegen.

Bei den Kameraleuten gibt es oft große Herausforderungen bei der Umsetzung ihrer Visionen. Wenn ich dann zum Beispiel in einer Projektvorstellung erfahre und verstehe, welches Konzept hinter einer Idee steht, motiviert das oft umso mehr, und es macht unheimlich viel Freude, ein Projekt zu begleiten und unterstützen zu dürfen. Leider wird der kreative Ansatz in Deutschland oftmals nicht wirklich ermöglicht und ernst genommen. Individuelle Wünsche haben oft keine Plattform. Da würde ich mir sehr wünschen, dass es mehr Verständnis und Freiraum für die Kreativität gibt. Generell ist es ein wunderbares Gefühl, ein Projekt von Anfang bis zum Ende mitzuerleben. Das ist nicht immer die Regel. Aber wenn es doch die Möglichkeit gibt, ist es meist umso befriedigender. Die erfolgreiche und gemeinsame Premiere im Kino ist für mich dann das absolute Highlight.

2. Bist du in einem Verband aktiv?



ARRI Rental ist natürlich im Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen (VTFF) vertreten, welchen wir bestmöglich unterstützen. Dieser Verband hat sich in den letzten zwei Jahren inhaltlich nochmals stark positiv nach vorne bewegt sowie vergrößert und erfährt mittlerweile eine noch stärkere Wahrnehmung von außen. Wir beteiligen uns regelmäßig an Umfragen, Meetings und Projekten. Für diverse Aktivitäten und Themenschwerpunkte animiere ich immer wieder Mitarbeiter, Kollegen und relevante Abteilungen, sich doch gerne inhaltlich mit einzubringen. Ansonsten bin ich zahlendes Mitglied bei Women in Film and Television Germany (WiFTG) und mal mehr, mal weniger präsent.

Unabhängig davon bewundere ich schon immer die Menschen, welche sich neben einem aktiv erfüllten Beruf und Privatleben auch noch ehrenamtlich in einem Verband engagieren und sich kontinuierlich einbringen.

3. Wofür schlägt dein Herz außerhalb der Arbeit?

Ich bin ein offener Mensch, sehr vielseitig interessiert und auch sehr naturverbunden. Dementsprechend versuche ich regelmäßig, dem oftmals hektischen Arbeitsalltag zu entfliehen und in der Natur unterzutauchen. Darüber hinaus findet man mich sehr gerne im, am und auf dem Wasser. Meine größte Leidenschaft sind jedoch verschneite Winterlandschaften und Berge. Ich bin passionierte Skifahrerin – Alpin, Touren und gerne auch mal Langlauf. Dies ist leider an viel zu wenigen Tagen im Jahr möglich. Aber wenn, dann ist es immer sehr intensiv und berührend. Diese Momente sind wie Balsam für die Seele. Abgesehen davon koche und esse ich sehr gerne und gut, mit Freunden und Familie. Wenn dann immer noch etwas Zeit bleibt, nutze ich das überwältigend vielfältige Kulturangebot in Berlin. [15389]

