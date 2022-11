Drei Fragen an Micky Graeter

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Als lichtsetzender Kameramann ist es meine Aufgabe, die passende Stimmung und den Look in Zusammenarbeit mit der Regie für die Story zu entwickeln und umzusetzen. Sobald man sich auf den Look geeinigt hat, kommuniziere ich mit den verschiedenen Gewerken wie Licht, Szenenbild, Kostüm und Maske und versuche die Bilder in meinem Kopf zu erklären und visualisieren. Ich denke, dass die Preproduction-Phase sehr wichtig ist. Wenn man gut vorbereitet und die Crew eingewiesen ist, kann man sich enorm viel Zeit am Set sparen.

Jedes Projekt ist anders und hat andere Hindernisse, die man lösen muss. Genau das finde ich aber toll. Man lernt bei jedem Film etwas dazu und man versucht, sich stetig zu verbessern. Ich glaube, dass das nie aufhört, selbst wenn man jahrzehntelange Erfahrung hat. Das ist schon sehr speziell bei diesem Beruf, denke ich.