Drei Fragen an Melissa Arcak

Grob würde ich sagen: Regie und Schnitt. Ich habe aber festgestellt, dass ich in mehreren Bereichen arbeiten kann und das auch gerne tue. In kleineren Projekten mache ich viel Kameraarbeit und strebe an, mehr analog zu filmen. Ich habe bereits drei Filme analog gedreht, wovon ich bei zwei Filmen die 16-mm-Rollen selbst entwickelt habe. Seit 2020 mache ich auch viel Compositing, also retuschiere Sachen heraus oder erweitere das Bild mit digitalen Elementen. Bei meinem Gruselfilm „The Hound“, eine Verfil- mung der gleichnamigen Geschichte von H. P. Lovecraft, die momentan auf Festivaltour ist, machte ich neben Regie und Schnitt zum ersten Mal Effekte für einen Film und entdeckte meine Leidenschaft dazu. Bei unserem Western „Peacemaker“ (Regie: Maximilian Osterholz, zu sehen auf Amazon Prime), wo ich neben Editorin noch Regieassistentin war, habe ich ebenfalls viel an den Effekten gearbeit und leitete die gesamte Postproduktion.

Im September dieses Jahres werde ich meinen Abschlussfilm „Die Liga der außergewöhnlichen Arbeitnehmer“ drehen, um mein Filmstudium an der Fachhochschule Dortmund abzuschließen. Bei diesem Projekt schrieb ich zusammen mit René Nicklaus und Thilo Kokozinski das Drehbuch und werde Regie führen. Im Film geht es darum, dass ein Außerirdischer in einer Kleinstadt landet und für Chaos und Zerstörung sorgt. Vier Freunde werden das Alien mit ihren Arbeitnehmerfähigkeiten bekämpfen. Wir orientieren uns visuell an dem Filmlook der späten 1970er und frühen 1980er Jahre, weil meine Lieblingsfilme aus dieser Zeit sind und ich grobkörnige, schmutzige Filme sehr ansprechend finde, auch wenn wir ihn aus Kostengründen leider nicht analog drehen können. Aber auch das Arbeiten mit praktischen Effekten, wie explodierende Köpfe, Stop-Motion oder aufwendigen Setbauten wie ein lebensgroßes Ufo, ziehe ich immer digitalen Effekten vor, obwohl ich ja auch im Bereich der digitalen Effekte arbeite. Aber es ist immer etwas anderes, ob Objekte wirklich vor der Linse sind oder später eingefügt werden. Wir suchen für das Projekt immer noch Verstärkung im Teambereich und vielleicht hat der ein oder andere noch ein paar Euro übrig, um uns bei unserer Crowdfunding-Kampagne auf Startnext zu unterstützen!