Drei Fragen an … Melanie Lueft

Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Mein Arbeitsschwerpunkt ist, alles miteinander zu vereinen. Ich lebe dafür, Verschiedenes auszuprobieren. Vorlage dafür sind meine Ausbildung zur Mediengestalterin und mein Kommunikationsdesign Studium an der HTW Berlin. Während der Ausbildung habe ich erst mal drei Jahre lang figurformende Wäsche in Franken entworfen und konnte bei ersten Fotoshootings dabei sein. Doch hier habe ich hauptsächlich meine grafischen Grundlagen erlernt. Mit Bewegtbild hatte ich da noch nicht so viel am Hut – ab- gesehen von Windows-Movie-Maker-Filmchen für meine Freundinnen und einem Film über Schuhe, an dem ich in der Oberstufe als Story-Board-Schreiberin beteiligt war. Ortswechsel: Berlin. Ungefähr in der Mitte meines Studiums kam dieselbe Leidenschaft wie beim Windows- Movie-Maker im Teenageralter wieder auf. Allerdings fand ich mich nun vor Adobe PremierePro und hinter einer Canon C100 wieder. Die Videoliebe wurde während der Umsetzung des Online-Magazins „BRVT“ entfacht. Durch mein Studium konnte ich von Recherche, Konzepterstellung, grafischer Umsetzung sowie über Foto und Film viel mitnehmen und sehe einen großen Mehrwert darin, alles miteinander verknüpfen zu können.

In meinen Studentenjobs konnte ich immer mehr Wege in die Videorichtung ausprobieren und ein Imagevideo, Eventfilme und journalistische Video-Beiträge konzipieren, schreiben, drehen und schneiden. Im vorletzten Semester habe ich schließlich ein sechsmonatiges Praktikum als Produktionsassistenz bei der Filmproduktion doity absolviert. Dort habe ich gelernt, stressresistent und proaktiv am Set zu arbeiten und die organisatorische Seite des Films kennengelernt. Was mir wiederum viel für meine eigenen Projekte gebracht hat, um unermüdlich nach der besten Umsetzung der Idee zu suchen. Was mir hier gefehlt hat, war allerdings die kreativ-künstlerische Seite.