Drei Fragen an Marc Waterkamp

Als Produktionsleiter bei der UFA Serial Drama GmbH liegt mein Arbeitsschwerpunkt zum einen bei den klassischen Aufgaben der kaufmännischen und organisatorischen Produktionsplanung beauftragter Projekte, zum anderen bin ich hier häufig schon sehr früh in die Entwicklung neuer Formate involviert. Das ist toll, da ich die Entstehung neuer Geschichten und Format-Ideen von Anfang an begleiten kann, idealerweise bis hin zur Auslieferung. Wobei es leider ein gewisses Ungleichgewicht gibt, zwischen Development-Projekten, die auf Nimmerwiedersehen in der Schublade verschwinden und denen, die tatsächlich realisiert werden. Das ist manchmal schon sehr schade, weil viel Zeit und Herzblut in die Entwicklung investiert wurde und am Ende tolle Geschichten nicht die Chance bekommen, erzählt zu werden.