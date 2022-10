Drei Fragen an Dorothea Goldstein

Dorothea Goldstein, Produzentin aus Potsdam, hat in der Ausgabe 10.2022 unsere Drei Fragen beantwortet. Sie hat uns erzählt, was ihre Aufgaben im Diversity-Circle der UFA sind, warum sie auch in ihrer Freizeit Serien-Fan ist und wie sie bei Schmorgurken weiterhelfen kann.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Als ausführende Produzentin der UFA Fiction liegt mein Arbeitsschwerpunkt allgemein bei der Entwicklung und Realisierung von Serien und Reihen, quer durch alle Genres. Dabei bin ich die Schnittstelle zwischen Redaktion und Produktion, Ansprechpartnerin für alle Gewerke und in alle kreativen Prozesse von der Ideenfindung bis zur Ausstrahlung einbezogen. Seit 2016, also seit Folge 2, betreue ich „Die Eifelpraxis“ – meine absolute Lieblingsreihe am Freitagabend um 20:15 im Ersten. Wir sind kurz vor Ausstrahlung der Folgen 12 und 13. Parallel arbeiten wir an neuen Stoffen für die Reihe. Die Bucharbeit ist ein Teilbereich meiner Arbeit, den ich ganz besonders schätze, diese kreative Phase, in der aus Ideen Geschichten werden, Figuren zum Leben erwachen, immer etwas Überraschendes passiert und erst mal noch alles möglich scheint.

An der Eifelpraxis liebe ich vor allem die Mischung aus spannenden und emotionalen Medical-Cases, die oft auch einen lehrreichen Aha-Effekt haben, und den liebevollen und berührenden Horizontalen unseres Serien-Ensembles. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf die Dreharbeiten in der Eifel, auf das Wiedersehen mit unseren Darsteller:innen und dem Team, das teilweise schon seit Jahren bei den meisten Filmen dabei ist.