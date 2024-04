Drei Fragen an Daniel Saegebarth

Die Steadicam ermöglicht es den Regisseurinnen und Regisseuren, maximal flexibel zu bleiben und auch unwegsame Bereiche mit der Kamera problemlos abzudecken. Bei der Pro7-Sendung „Schlag den Star“ gibt es zum Beispiel oft einen Gang mit den Protagonisten aus dem Studio hinaus auf ein Außengelände, welches wir dann komplett live am Stück mit der Steadicam zeigen können, das sind so circa 150 Meter einschließlich einer Treppe von A nach B. Je nach Show läuft man das Stück dann auch wieder zurück. Das eigentliche Außenspiel an sich wird natürlich auch großflächig von der Steadicam abgedeckt. Die Kollegen vom Licht kommen dazu mit einem tragbaren LED Panel mit und auch mein Kamera-Ringlicht, ein Wireless Headlight, kann von den Kollegen über DMX dazu angesteuert werden. Im Show-Bereich muss ich die Kamera oft lange am Stück tragen, daher versuche ich mich in den Proben zu schonen, um in der Sendung Vollgas geben zu können.

Bislang bin ich klassisch unterwegs: Ich arbeite noch ohne ein motorunterstütztes Stabilisierungssystem, wie etwa ein M1Volt von Tiffen, und achte auf meine kleine digitale Wasserwaage. Meine Kameraassistenten übernehmen das Skripten für mich, notieren unsere Einstellungen in den Kamera-Ablauf und vor allem steuern sie den Fokus und die Blende über eine Funkschärfe. Zusätzlich achten sie darauf, dass ich nicht gegen ein Hindernis laufe oder etwas übersehe. Manchmal ist man so auf seinen Monitor und sein eigenes Kamerabild und die Wasserwaage fixiert, dass man im Eifer des Gefechts etwas auf dem Weg übersieht.