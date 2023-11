Drei Fragen an Christian Rein

Außerhalb meiner Arbeit als Kamera-Dozent an der HFF München liegt mein Arbeitsschwerpunkt vor allem im szenischen Bereich, Spielfilm wie Serie, dennoch mit leichter Präferenz für den Spielfilm als abgeschlossene Erzählung und Einzelstück. Ich hatte in meiner Laufbahn das Glück, in unterschiedlichsten Bereichen tätig sein zu dürfen. So auch in der Werbung, bei Musikvideos und im Dokumentarfilm. Im Spielfilm versuche ich genreübergreifend zu arbeiten, von Low Budget Arthouse bis zum aufwendig produzierten Mainstream-Kino. Und wenn man Glück hat, darf man auch einen gut budgetierten Arthouse-Film machen … Nein wirklich, die Unterschiedlichkeit der Genres und Filme macht die Arbeit immer wieder so interessant und spannend, da die Anforderungen und Herangehensweisen so unterschiedlich sind. Es ist mir wichtig, nicht einen oder meinen Stil einem Projekt überzustülpen, sondern die passende Erzählweise und Erzählhaltung zu finden.