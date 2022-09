Das war der cineCongress 2022!

Informieren, Austauschen, Netzwerken

Der Bedarf der Branche für ein Zusammentreffen und einen persönlichen Austausch war nach zwei Jahren Pandemie größer denn je. Der neu gestaltete cineCongress bot einer breiten Zielgruppe von Filmschaffenden ein hochkarätiges Programm von Talks und Podien – und durch die Verortung in der HFF auch dem Nachwuchs die Möglichkeit, sich zu informieren und prominenten Machern der Branche zu begegnen.

Zum ersten Mal fand der cineCongress 2022 in der Hochschule für Film und Fernsehen in München statt, gespickt mit spannenden Vorträgen und Insights sowie interessanten Roundtables und Erfahrungsberichten aus erster Hand. Unsere renommierten Speaker brachten ihre Expertise für Kamera Licht und Sound ein: Fachleute aus Produktionsfirmen und Streamingportalen und viele andere Persönlichkeiten, die man schon immer kennenlernen wollte. In zwei Branchen-Panels ging es mit Diversität und Gleichstellung sowie Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen um Themen, die derzeit heiß diskutiert werden.

Während der gutbesuchten Vorträge und Panels, in Gesprächen und Equipment-Demos im Foyer sowie beim Get-together im Anschluss an die Veranstaltung gab es einen guten Vibe, der uns bei Film & TV Kamera anspornt, das Event weiterzuentwickeln und auch die nächste Ausgabe zu einem Erfolg zu machen! Hier ein paar Impressionen vom cineCongress 2022: