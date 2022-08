Blick zurück mit Stolz

Aber Beklagte können ein Verfahren gar nicht beenden, das kann nur der Kläger oder das Gericht mit einem rechtsgültigen Urteil. Aber sie hatten bereits in der Presse weit gestreut, der Rechtsstreit sei vorbei. Ich habe gerade nicht den genauen Wortlaut, aber es hieß in etwa, in Anerkennung meiner großen Leistung bei „Das Boot“ hätten sie jetzt beschlossen zu zahlen. Vorher haben sie das aber 14 Jahre lang kategorisch behauptet, ich hätte überhaupt keine Ansprüche und, zumindest anfangs, als Kameramann keine eigenständige gestalterische Leistung geliefert.

Und dann ist diese Dreiviertelmillion einfach so auf deinem Konto gelandet?

So einfach war es nicht, denn sie hatten meine Kontonummer nicht. Deswegen haben sie gedroht, wenn ich nicht bis zu einem bestimmten Termin um 12:00 Uhr mittags meine Kontoverbindung bekanntgebe, dann werden sie die Summe an die Gerichtskasse überweisen, damit wären sie das Problem los und ich könnte sehen, wie ich dann an das Geld komme.

Es wird wohl nicht zu Unrecht vermutet, deine Pro­ zessgegner hätten damit ein Urteil in der Sache ver­ meiden wollen.

Natürlich ging es nur darum, dass nach 14 Jahren ein für sie sehr negatives Urteil drohte und das wollten sie jetzt mit viel Geld verhindern. Insgesamt ist das Verfahren viermal beim BGH gewesen, was mich übrigens jedesmal über 30.000 Euro gekostet hat, und es war längst alles geklärt: Der Vacano kriegt’s, und er bekommt auch 2,25 Prozent, deutlich mehr als nach dem Ergänzungstarifvertrag von Verdi. Da wären es 1,27 Prozent gewesen. Darauf hatte man sich geeinigt und es waren nur noch Kleinigkeiten offen, so dass mit einem Urteil wirklich bald zu rechnen war, deswegen die eilige Zahlung. Sie wollten das Geld wirklich schnell loswerden, um damit das Verfahren zu beenden.

Dann haben wir noch versucht, zu einem Urteil zu kommen und gesagt, es ist ja doch ein Anerkenntnis, wenn sie alles zahlen, was gefordert ist. Daraufhin haben wir einen Antrag auf ein Anerkenntnisurteil gestellt. Das wurde aber abgelehnt. Das Gericht hätte eine neue Urteilsbegründung schreiben müssen, die dann wieder angreifbar gewesen wäre, und die Sache hätte noch jahrelang weitergehen können.

Du hast also in der Sache Erfolg gehabt und ein hohes zusätzliches Honorar bekommen. Ein rechtskräftiges Urteil als Präzedenzfall für die Gewerke, die Mitur­heber bei Filmen sein können, hat es aber nicht ge­geben. Wie geht es dir damit?

Um das Urteil ist es natürlich schade, aber ein Präzedenzfall war es trotzdem. Schon wegen der hohen Summe, die weltweit durch die Presse ging, ist eine Erlösbeteiligung für Kameraleute nun nicht mehr zu verhindern. Und es war eine Abwägung: An meinem Geburtstag, zu dem das Geld kam, bin ich 88 Jahre alt geworden. Auch für meine Familie war das schwierig. Immer, wenn wieder ein Schriftsatz von 120 Seiten kam, in dem mich die Gegenseite nach Strich und Faden kleinmachen wollte, habe ich halt auch mal eine Woche lang schlecht geschlafen. Meine Frau Dagmar hat mich dann gefragt: „Warum um Himmels willen tust du dir das an?“ Ich hatte auch das Gefühl, dass es mit einem Urteil nicht erledigt gewesen wäre, wenn ich weitergemacht hätte. Dieses Urteil wäre wieder beim Bundesgerichtshof gelandet und vielleicht auch noch beim Verfassungsgericht. Das hatte die Gegenseite auch vor Gericht schon gesagt: „Wir gehen notfalls bis zum Verfassungsgericht. Wir akzeptieren kein Urteil in dieser Sache.“