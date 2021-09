Bewegtbild neu denken

An wen richtet sich der neue Studiengang?

Der Masterstudiengang richtet sich nicht an ganz junge Studierende, sondern an solche, die bereits am Anfang ihrer Karriere sind, aber noch einen künstlerischen Stil und eine künstlerische Haltung entwickeln wollen. Für solche Leute ist unser Masterstudium der richtige Platz. Wir bieten ihnen in der Auseinandersetzung eine Menge Input, aber gleichzeitig die Möglichkeit, sich zu entfalten, sich in ihrer Rolle als Künstlerin oder Künstler zu erkennen.

Denn ich sehe Film einerseits als Industrie, andererseits aber auch als Kunst, und das führt zu einem Widerspruch zwischen künstlerischem und industriellem Anspruch. Wir kennen das aus den Massenmedien, aus der Entwicklung und Definition von Genres und versuchen deshalb, das offen anzugehen und kreativ zu denken. Was ist Film in heutiger Zeit? Wie kreieren und veröffentlichen wir unsere Arbeit? Wir führen also eine Auseinandersetzung mit der heutigen Filmlandschaft, Streamingformen, alternativen Produktionsformen. Wir beschäftigen uns auch mit neuen Technologien, die auf unsere Arbeit Einfluss nehmen.

Wird das im Studiengang das filmische Erzählen beeinflussen?

Auch wenn wir im neuen Masterstudiengang Film versuchen werden, Bewegtbild neu zu denken, wollen wir das Rad nicht neu erfinden. Film existiert seit über hundert Jahren und seine narrativen Formen existieren seit Anfang der Menschheit. Wir befassen uns also mit der Kommunikation mit anderen Menschen, Kommunikation als eine Form von Kunst – in der heutigen Zeit. Welches Publikum haben wir? Welche Gruppen werden völlig marginalisiert von den Narrativen, die wir benutzen?

Ich denke, wir sind an einem Wendepunkt des Films. Nicht erst seit der Pandemie sind die Kinos immer weiter geschrumpft. Ich bin ein großer Verteidiger des Kinoerlebnisses, aber wir müssen auch sehen, dass es heute verschiedene neue Plattformen für die Veröffentlichung eines Films gibt und unsere Filme vielleicht niemals in einem Kino laufen werden. Wie verhalten wir uns dazu und was ist unser Publikum? Ist es das Publikum, das ganz klassisch ins Kino geht oder ist es ein Publikum, das eher die Angebote der Streamingmedien ansieht? Wie sprechen wir diese Leute an und wie kommunizieren wir unsere Arbeit? Welche Ästhetik benutzen wir, um das Publikum anzusprechen, das wir ansprechen wollen?