Besserer Ton durch mehr Personal?

Urs Wihler: Die ARD und das ZDF sind tatsächlich wegen der Zuschauerbeschwerden auf uns zugekommen, um gemeinsam neue Richtlinien zu entwickeln, wie man in Zukunft den Ton verbessern könnte, was man technisch und natürlich auch personell machen könnte. Es ist ja in unserer Satzung verankert, dass wir Arbeitsmethoden und technische Standards formulieren und Empfehlungen aussprechen sollen, wie man qualitativ guten Ton macht. Bei der Sprachverständlichkeit geht es generell um den Sendeton, wobei die hauptsächlichen Beschwerden meistens bei Fernsehspielen und Spielfilmen auftauchen. Aber es gibt auch andere deutsche Produktionen, wo die Sprachverständlichkeit manchmal ein Problem ist.

Dafür gibt es mehrere Ursachen. Das beginnt bei teilweise fehlender Sprachausbildung der Schauspielerinnen und den Schauspielern. Das sind aber tatsächlich auch personelle Engpässe und der wirklich enorm gestiegene Arbeitsdruck am Set. Als man noch mit Film aufgezeichnet hat, wurde erst einmal ganz, ganz lange geprobt, weil Film teuer war. Durch die Proben waren die Gänge geübt, die Schauspieler sind in den Flow gekommen, die Angler wussten genau, wo es langgeht, und man hat mit wenigen Takes ein sehr gutes Ergebnis produziert. Heute muss alles sehr schnell gehen. Da werden oft einfach auch schon Proben aufgezeichnet, was auch für den Ton nicht unbedingt förderlich ist.

Wir sind bei den Gründen also letztendlich auf ähnliche Ergebnisse gekommen wie auch die BVFT: Es sind einfach auch zu wenige Tonleute an den Sets – und die Tonleute haben teilweise auch zu wenig zu sagen, weil sich an normalen Sets immer alles um das Bild dreht. Deswegen haben wir gemeinsam mit der ARD und dem ZDF die Bitte formuliert, dass zumindest bei szenischen Produktionen ein dritter Tonmensch am Set sein sollte.

Eins der Argumente, die dagegen sprechen könnten, dieser Bitte nachzukommen, ist der von euch schon erwähnte Kostendruck. Ist das aus eurer Sicht ein relevanter Grund?

Manfred Banach: Unsere Argumentation an dieser Stelle ist: Mehr Tonpersonal am Spielfilm- oder Serienset spart Zeit und somit auch Geld. Ich habe viel für internationale Produktionen in Babelsberg gearbeitet. Da ging es mit dem gleichen Druck zu und da hat man auch keine Zeit für den Ton – aber man ist zu dritt! Da wird kein Theater gemacht, es wird verkabelt und es wird geangelt, was geht.

Genau wie Urs schon sagte: Wir haben genau diese industriellen Produktionsbedingungen im Auge und den Produktionsdruck, der nicht sinken wird, aber argumentieren, dass mehr Personal Zeit spart. Man kann dann auch bei einer Splinter Unit schnell noch jemanden vom Ton mitschicken, wenn der Zeitdruck groß ist, weil der Drehschluss naht. Wir wollen nicht die dritte Tonperson, weil wir uns für so wichtig halten, sondern es soll Zeit und damit Geld sparen. Das ist eigentlich von unserer Seite vom Set-Ton das Hauptargument.

Unsere Berufsvereinigung besteht aus 250 Set-Tonleuten, 250 Postproduktionsleuten und noch 100 Synchronleuten. Wir sind natürlich miteinander in Kontakt und selbstverständlich ist die Postproduktion oder der Dialogschnitt glücklich, wenn er mehr Optionen hat, wenn er sich überall die Töne suchen kann. Wenn dann mal in dem einen Bild-Take, der perfekt läuft, der Ton schlecht war, dann wird er einfach ausgetauscht. Wir wollen einfach an O-Ton vom Set liefern, was möglich ist, ohne aufzuhalten.