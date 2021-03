70 Jahre Film & TV Kamera

Die 2010er Jahre bringen viel digitale Konkurrenz für Print durch Onlinevideos, soziale Medien und kostenfreie Angebote. Zur Implementierung einer umfassenden digitalen Strategie zieht die Redaktion von München an den Standort Köln in den Bereich ähnlicher Zeitschriften des Ebner als neuen Chefredakteur an Bord holt. Das Heft erscheint in geringfügig größerem Druck-Format und nur noch zehn Heften pro Jahr. Die wegfallenden Ausgaben werden durch „Film & TV Kameramann Spezial“-Ausgaben ausgeglichen, die bis zu 60 Seiten stark sind. Landsiedels Team baut die digitale Reichweite massiv aus, entwickelt neue digitale Produkte und unternimmt mit Veranstaltungen wie dem „Kameradialog Live“ in Berlin, Hamburg und Köln erste Schritte in den Event-Bereich.

Landsiedel übergibt zum November 2019 an Uwe Agnes, der neben seiner Tätigkeit als Autor, Editor und Produzent von Dokumentationen bereits seit Anfang der 2000er Jahre für den Verlag schreibt und seit Anfang 2019 stellvertretender Chefredakteur ist. Mit steigender Auflage und erweitertem Marktanteil durch die Übernahme der Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift „Professional Production“ des Eubuco Verlags startet man jetzt in den siebzigsten Jahrgang des Magazins. Gleichzeitig übernimmt das Magazin die Regie bei der angesehenen Fachmesse Cinec und unterstreicht so die Zuversicht sowohl für die eigenen Produkte als auch die Branche im Allgemeinen.