70 Jahre Film & TV Kamera (2)

Die Sammelblätter erschienen bis 1978 in dichter Folge, dann vereinzelt bis ins Jahr 2008. Anfangs waren sie in der Mitte des Heftes zum leichteren Entnehmen eingebunden, später wurden sie mit einer Trennlinie zum Ausschneiden abgedruckt. Es gab auch Sammelblätter als Beilage. Mit der Komplexität der Kameras wuchs auch ihr Umfang. Kam die Arriflex 35BL 1974 noch mit sechs Seiten aus, waren es beim Nachfolgemodell Arriflex 535 im Jahr 1992 ganze 16 Seiten. Mit der Arriflex 416 als der letzten Neuentwicklung im Bereich der Filmkameras endete die Serie. Eine stichwortartige Beschreibung der wesentlichen Filmkameras lieferte Gerhard Fromm auch für das Jahrbuch Kamera.

Schon 1955 wird ein kleines Handbuch im Taschenformat angekündigt, in dem in Tabellen alles Material zusammengefasst werden soll, das der Kameramann bei seiner täglichen Arbeit braucht. Gleichzeitig will man mit der Hilfe des Journalisten H. C. Opfermann ein großes Handbuch für die gesamte Filmtechnik in Angriff nehmen. Ab 1961 gibt es dann dieses Jahrbuch im Taschenformat. Verkauft wird es für einen Preis um 8 DM. Bis heute ist es jedes Jahr neu in aktualisierter Form erschienen, inzwischen auf 580 Seiten angewachsen und als Teil des Jahresabonnements ausgeliefert. Über die Webseite kann man die aktuelle Printausgabe des Jahrbuch Kamera für 21,80 Euro erwerben.