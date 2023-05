Drei Fragen an Pelle Parr

Ich bin aktuell in keinem Verband aktiv, ich würde mir allerdings wünschen, dass in Deutschland für den Nachwuchs der Filmkomponisten mehr Verbände, Agenturen und Unterstützung da wären. Mir fehlt in Deutschland ein bisschen die Wertschätzung für den Beruf. Agenturen für Regisseure, Schauspieler und DoPs gibt es wie Sand am Meer. Wieso kümmert sich niemand um die Filmkomponisten? Viele Komponisten wissen nicht, wo sie starten sollen. Das ging mir genauso. Es fehlt ihnen an Referenzen, um in die Szene einsteigen zu können. Viele landen bei der SAE, geben einen Haufen Kohle aus und stehen am Ende mit nichts da. Ohne Praxis und Referenzen kommt man nicht weit. Kleiner Tipp: Filmuniversitäten sind super, um eine Referenz aufzubauen. Ein gutes Beispiel ist die Hamburg Media School, ideal auch für die gesamte Arbeit am Set und in der Postproduktion. Die suchen immer.