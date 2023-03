Drei Fragen an Nina Haun

Als Casting Director befinde ich mich immer im Dialog mit Menschen und Büchern, beides liebe ich sehr. Die Menschen, mit denen ich arbeite, führen Regie, produzieren Filme oder betreuen sie redaktionell beziehungsweise von Sender-/Verleiher-/Streamerseite. Sie sind Schauspieler:innen oder vertreten diese, sie schreiben Drehbücher und diese werden in meinem Kopf lebendig und gehen in Resonanz mit allem, was ich bisher sehen konnte, was ich erlebt habe oder wovon ich träume. Die Besetzung eines Filmes oder einer Serie ist jedes Mal neu und aufregend und ein Wagnis, weil es viele richtige Möglichkeiten gibt, aber auch falsche. Die fallen dann sehr auf, weil man zum Beispiel spürt, dass jemand einen Text aufsagt oder weil man bei einem Paar wahrnimmt, dass die Chemie fehlt oder weil man beim Zuschauen über zu vieles stolpert. Meine Arbeit braucht analytischen Verstand genauso wie das Vertrauen auf das Unbewusste, man muss viel Genauigkeit, Akribie und Fleiß – was für ein altertümliches Wort – aufbringen und dazu Fantasie und vor allem Neugier auf Menschen und wie sie sind oder sein können. Konkret gesprochen lese ich ein Drehbuch, überlege, welche Schauspieler:innen passen könnten und wie sie durch ihre jeweilige Persönlichkeit die geschriebenen Charaktere auf ihre spezifische Weise zum Leben erwecken, schaue, ob sie im Drehzeitraum verfügbar sind und stelle sie dann den Beteiligten vor. Dann sprechen wir viel miteinander und ergänzen manchmal weitere Ideen oder gehen ins Castingstudio, um zu schauen, wie die Konstellationen sich anfühlen. Auf diese Weise entsteht das Ensemble, beginnend bei den Hauptrollen bis hin zu den kleinsten Rollen, die jedoch auch sehr wichtig sind, weil sich gerade in den Details die guten von den superguten Projekten unterscheiden, das kennen wir ja alle. Meistens sitze ich in meinem Büro, oft stehe ich im Studio und ab und an gehe ich auch ans Set.