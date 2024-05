Optischer Spieltrieb

Zur Erinnerung: In einem Stereo-Rig sitzen zwei Kameras im 90-Grad-Winkel übereinander. Herzstück der Beam-Splitter-Stereo-Rigs ist ein Kompendium, in dem ein One-Way- Spiegel sitzt. Die eine Kamera schießt durch ihn hindurch, die andere, darüber oder darunter gesetzt, zeichnet das Geschehen vor dem Rig über den Spiegel auf. Die Konstruktion ist so gedacht, dass die beiden Kameras in ihrer Achse hochpräzise gegeneinander versetzt werden können und so die gewünschte Stereobasis für eine stereoskopische Wahrnehmung der beiden aufgezeichneten Bilderstreams erreichen können. Doch die beiden DoPs wollten gar kein 3D.

Es begann wie so oft mit einem Kinobesuch. Pat Aldinger sah sich Jordan Peeles „Nope“ an und beschäftigte sich danach mit der Kameraarbeit von DoP Hoyte van Hoytema bei diesem Film. Dabei sah ein Making-of-Foto mit Beam-Splitter-Stereo-Rig. Hoytema hatte das Rig dazu eingesetzt, Day-for-Night-Sequenzen aufzuzeichnen. Die gleiche Technik hatte er zuvor schon bei „Ad Astra“ verwendet. Beide Filme hatten Sequenzen mit großen Sets, die unmöglich auf Nacht zu leuchten waren. Bei „Ad Astra“ setzte Hoytema für die Verfolgungsjagd mit den Piraten auf dem Mond ein 3Ality Technica Quasar 3D-Rig ein. Darin waren zwei völlig unterschiedliche Kamerasysteme übereinander montiert. Das eine war eine 4-perf Arriflex 435, die auf Kodak 250D 5207 aufzeichnete. Die zweite Kamera war eine ARRI ALEXA XT mit Infrarot-Modifikation. Der Drehort in der Mojave-Wüste in Kalifornien brachte genug Mondtextur durch den Sand und vor allem hartes Sonnenlicht mit. Das Filmmaterial wurde nach der Entwicklung und Digitalisierung in der Postproduktion mit dem Infrarot-Material zusammen- gebracht. Auf dem IR-Material erschein der blaue Himmel dunkel, wurde im Grading schwarz gedreht. Auch die Farbe des Sandes und alle weiteren Farben konnten gut kontrolliert werden. Auch bei „Nope“ kombinierte Hoytema digitales Infrarot-Material und Film für die Nachtsequenzen, die so hartes Mondlicht erzählten, aber dunkel genug waren. Aldinger hatte beim Anblick des Stereo-Rigs die Idee, hier unterschiedliche Bildraten einzusetzen.