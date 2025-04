Neues Weiterbildungsevent: Filmmaker Bootcamp

Am 20. und 21. Mai findet im Studio Ludwig in Berlin als jeweils eintägiges Event erstmals das Filmmaker Bootcamp statt. Wir haben uns von Film & TV Kamera-Redakteur Sven Kubeile erklären lassen, was es damit auf sich hat.

Sven, warum entwickelt und organisiert das Fachmagazin Film & TV Kamera nun auch noch ein Weiterbildungs-Event?

Wir haben uns gefragt, was in unserer Branche fehlt. Da gibt es natürlich einige Punkte, aber aus meiner Warte heraus betrachtet, also aus der Sicht eines Fachredakteurs, der auch seit vielen Jahren in der Content-Produktion tätig ist, fehlte da immer ein Format: professionelle und praxisnahe Weiterbildung, und zwar in Person und so hochwertig wie möglich. Ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen und schließe mich damit ein, die seit vielen Jahren Videos produzieren und vor lauter Aufträgen und Alltagsstress gar nicht dazu kommen, sich für neue Dinge zu öffnen und das eigene Können auf ein neues Level zu heben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst kurze Workshops und Talks für meinen persönlichen Wissensstand extrem viel gebracht haben und sich auch schon gelohnt haben, selbst wenn es nur eine einzige Sache ist, die man von dort mitnimmt. Bei wirklichen Drehs habe ich persönlich immer am meisten gelernt und also eine Weiterbildung gesucht, die nicht wie ein Kongress oder eine Messe ist, sondern im kleinen Kreis und Hands-on. Nun haben wir die Freiheiten bekommen, ein solches Event gestalten zu dürfen und haben dazu meine ganz persönlichen Bedürfnisse als Richtschnur genommen. Die logische Schlussfolgerung war also ein Filmmaker Bootcamp, bei dem man an einem echten Filmset mit einem Top-Level-DoP auf Augenhöhe lernen kann und ihm beim Dreh tatsächlich so etwas wie in den Kopf schauen kann.

Was macht das Bootcamp so besonders?

Wir als Fachmagazin sind natürlich im engen Austausch mit der Branche und den tollen Menschen hinter der Kamera. Deshalb konnten wir für das Bootcamp auch tolle Menschen gewinnen. YouTuber und Filmmaker Andreas Abb beginnt mit einem Eigenpositionierungs-Workshop und hilft uns bei den Themen abseits des Filmemachens. Für die Masterclass ist DoP Tobias Koppe am Start. Er hat unter anderem zuletzt „Pauline“ für Disney+, und „Kleo“ für Netflix gedreht. Zusätzlich wird uns auch Tobis Kollege Jonny Ibeka unterstützen. Persönlich freue ich mich auch sehr, mit den beiden Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen, weil ich ihre Arbeit sehr schätze und sie wirklich tolle Kollegen sind, nicht zuletzt auch auf menschlicher Ebene.

Besonders ist auch, dass wir nicht in einem Meetingraum oder einem Saal sitzen, sondern in einem echten Filmstudio und mit echtem Filmequipment arbeiten werden.

Wie ist der konkrete Ablauf?

Generell starten wir an zwei Tagen mit jeweils 14 Plätzen um 9:00 Uhr im Studio Ludwig in Berlin mit einem „Grab- and-Go“-Frühstück. Danach legt Andreas mit seinem Vortrag zum Thema Eigenpositionierung los. Nach dem Mittagessen beginnt dann die Filmmaking Masterclass, in der wir gemeinsam eine Szene auflösen, entwickeln und drehen. Abends gibt es dann noch ein gemeinsames Dinner, ebenfalls im Studio Ludwig. Wir werden also gemeinsam einen spannenden Tag erleben und noch viel Raum für individuelle Fragen und Networking haben.

Wo gibt es weitere Infos?

Alle Infos gibt es noch einmal hier: www.filmundtvkamera.de/filmmaker-bootcamp-2.

Für Fragen und Anregungen bin ich auch jederzeit über eine Mail oder einen Anruf zu erreichen. Ich freue mich auf alle, die dabei sind!