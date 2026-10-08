leat con 26 zieht Rekordbilanz

11.700 Professionals und mehr Austausch denn je

So groß, vielfältig und lebendig wie nie zuvor: Vom 6. bis 8. Oktober 2026 fand die leat con 26 in der Hamburg Messe statt und brachte mehr als 11.700 Professionals an drei Veranstaltungstagen zusammen. Drei Hallen, fünf Hubs, mehr als 250 Programmpunkte und zahlreiche Möglichkeiten zum Networking machten die bislang größte Ausgabe der Networking Convention zu einem Treffpunkt für die gesamte Experience Technology Branche. Besonders positiv fiel die Resonanz auf den gewerkeübergreifenden Austausch aus – bei Besucherinnen und Besuchern ebenso wie bei den Ausstellern.

Drei intensive Tage voller Technologie, Wissenstransfer, Begegnungen und neuer Perspektiven: Die leat con 26 hat vom 6. bis 8. Oktober 2026 in der Hamburg Messe mehr als 11.700 Professionals zusammengebracht. Erstmals erstreckte sich die Convention über die drei Hallen A1, A2 und A4 und verband mit live tech, install, stage tech, broadcast und communicate fünf Bereiche unter einem Dach.

Für Marcel Courth, Managing Director leat bei der Ebner Media Group, bestätigt die Resonanz den Weg, den die leat con in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat: „Diese leat con war größer, bunter und vielfältiger als jede Ausgabe zuvor – und trotzdem hat sie genau das behalten, was sie von Anfang an ausgemacht hat: die Offenheit und den persönlichen Austausch innerhalb unserer Community. Besonders gefreut hat mich, wie selbstverständlich sich die unterschiedlichen Gewerke in diesem Jahr miteinander vermischt haben. Wir haben unglaublich viel positives Feedback von Besucher:innen und Ausstellern bekommen und immer wieder gehört, dass genau diese Verbindung verschiedener Märkte einen besonderen Mehrwert schafft. Für uns ist das eine großartige Bestätigung – und gleichzeitig Motivation, diesen Weg weiterzugehen.“

Dass die leat con inzwischen Zielgruppen aus unterschiedlichsten Bereichen der Branche zusammenbringt, bestätigen auch die Rückmeldungen der Aussteller. „Wir treffen hier Kund:innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen – Theater, Event und Broadcast. Unsere gesamte Zielgruppe ist hier vertreten“, resümiert Niklas Rautenberg von Riedel Communications.

Auch für Martin Schwöri von Broadcast Solutions Connect steht nach der dritten Teilnahme fest: „Wir sind jetzt zum dritten Mal dabei – und werden definitiv wiederkommen.“

250 starke Programmpunkte

Mit 250 Programmpunkten bot die leat con 26 das umfangreichste Programm ihrer bisherigen Geschichte. Auf sieben Bühnen sowie in Workshops, Masterclasses, Live-Trainings, Demorooms, Side-Events und weiteren Formaten ging es um aktuelle Technologien ebenso wie um die großen Fragen, die die Branche derzeit bewegen.

Von Licht, Audio sowie Bühnen- und Theatertechnik über ProAV, Broadcast und neue Produktionsworkflows bis zu KI, Business und Leadership reichte das Spektrum. Dabei stand nicht allein die Vermittlung von Wissen im Mittelpunkt: Viele Formate machten Technologien direkt erlebbar und brachten Expert:innen und Teilnehmende miteinander ins Gespräch.

Auch international stieß die leat con auf positive Resonanz. Der britische Lighting Designer Tim Routledge zieht nach seinem Besuch ein positives Fazit: „Ich habe mich sehr über die Einladung zur diesjährigen leat con gefreut. Es war großartig zu sehen, wie groß die Veranstaltung inzwischen ist und gleichzeitig zu erleben, wie herzlich und offen die Atmosphäre hier ist.“

Ein weiterer Höhepunkt war die Networking Night in der Karoline, bei der Aussteller, Besucher:innen, Speaker und Partner gemeinsam fünf Jahre leat feierten. Auch hier zeigte sich, wie stark der persönliche Austausch längst zum festen Bestandteil der Networking Convention gehört.

Wie sehr gerade die offene Atmosphäre wahrgenommen wurde, zeigen auch die Stimmen der Besucher:innen. Qinglian Guo beschreibt die leat con so: „„Diese Veranstaltung ist ganz anders als andere. Hier haben alle die gleichen Möglichkeiten.“ Marius Jehle hebt vor allem das Networking hervor: „Die Menschen hier sind sehr offen. Man kommt ganz unkompliziert miteinander ins Gespräch – das ist großartig fürs Networking und einfach für den persönlichen Austausch.“

ProAV und Broadcast werden fester Bestandteil der leat con

Besonders sichtbar war 2026 auch die weitere Entwicklung des ProAV- und Broadcast-Bereichs. Was in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist, hat sich inzwischen als fester Bestandteil der leat con etabliert. Der Austausch zwischen Systemintegration, Distribution, Broadcast und Entertainment Technology zeigt dabei, wie stark die Märkte bereits miteinander verzahnt sind.

Dominik Dütsch von SYSTEAM sieht darin einen klaren Vorteil: „Die leat con ist für uns als Distributor in Deutschland eine großartige Plattform. Hier können wir neue Kund:innen und potenzielle Reseller kennenlernen – insbesondere im ProAV-Markt.“

Auch Markus Warlich von Sony Europe B.V. betont die Nähe der unterschiedlichen Bereiche: „Broadcast und Entertainment liegen sehr nah beieinander. Deshalb ist die leat con aus unserer Sicht eine sehr gute Plattform, um beide Seiten dieser Märkte zusammenzubringen.“

Damit bestätigt sich auch in diesen Bereichen ein Grundgedanke der leat con: Märkte nicht isoliert nebeneinanderzustellen, sondern gezielt Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche Disziplinen und Zielgruppen voneinander profitieren können.

neo summit feiert erfolgreiche Premiere

Erstmals fand am 6. und 7. Oktober im Rahmen der leat con der neo summit 26 als eigenständige Konferenz statt. Das neue KI- und Zukunftsforum für Event Professionals beschäftigte sich mit der Frage, wie Künstliche Intelligenz die Eventbranche verändert, welche Kompetenzen künftig gefragt sind und wie sich Technologie sinnvoll mit Kreativität, Qualität und menschlicher Begegnung verbinden lässt.

Mit 35 Sessions, mehr als 60 Speakern, 15 Ausstellern und Partnern sowie 250 Teilnehmenden kombinierte der neo summit Bühnenprogramm, interaktive Workshops, Expo Area und Networking. Besonders positiv bewertet wurden die inhaltliche Tiefe, die Qualität der Speaker und die relevanten Geschäftskontakte.

„Mit dem neo summit wollten wir von Anfang an mehr schaffen als eine weitere Konferenz über KI-Tools. Unser Anspruch war es, gemeinsam mit der Branche die großen Fragen zu diskutieren, die unsere Arbeit in den kommenden Jahren verändern werden – und gleichzeitig konkrete Ansätze für die Praxis zu liefern. Das Feedback unserer Teilnehmenden, Speaker und Aussteller zeigt uns, dass genau dieser Austausch gebraucht wird“, erklärt Maxi Neßmann, Product Owner des neo summit.

Nach der leat con ist vor der leat x

Nach drei Tagen leat con in Hamburg richtet sich der Blick bereits auf das nächste Treffen der Community: Am 3. und 4. März 2027 findet leat x im Dampfdom München statt.

Das kompakte leat Format bringt die Community in einem konzentrierten Rahmen zusammen und setzt erneut auf die Verbindung von Technologie, Wissenstransfer und persönlichem Austausch.

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