Krisengebiet Corona-Demo

Enno Heidtmann ist Experte für die journalistische Arbeit in gefährlichen Lagen ist Er war 14 Jahre lang als Soldat im Einsatz, unter anderem bei internationalen Missionen. Danach studierte und lehrte er Journalismus, PR, Politische Kommunikation und Medienpsychologie an der Hochschule Fresenius, Campus Hamburg. Seine journalistische Arbeit hat ihn in zahlreiche Kriegs- und Krisenregionen geführt, unter anderem nach Afghanistan, in den Libanon, nach Sy- rien, in den Irak und nach Zentralafrika. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der journalistischen Arbeit in gefährlichen Umgebungen und Situationen hat Heidtmann in verschiedenen Büchern verarbeitet. Er hat für uns einige wichtige Verhaltensregeln zusammengefasst.

Herr Heidtmann, Kurse für Journalisten zur Vorbereitung auf den Einsatz in Kriegs- und Krisengebieten sind bekannt und werden intensiv genutzt. Kurse zur Vorbereitung auf den Einsatz auf Demonstrationen im Inland scheinen Mangelware zu sein. Deckt sich diese Beobachtung mit Ihren Informationen?

Das stimmt so und das ist wirklich bemerkenswert. Spätestens seit den Pegida-Demos, ab 2015, 2016 sind Übergriffe auf Journalisten so häufig geworden, dass man sich längst über Beratungs- und Trainingsmaßnahmen hätte Gedanken machen müssen. Ich weiß allerdings nicht, was die Sender und Verlags- häuser an internen Vorbereitungsmaßnahmen anbieten.

Waren Sie auch schon selbst von Übergriffen betroffen?

Ganz generell gesagt hatte ich in Afghanistan teilweise ein besseres Gefühl als etwa beim G-20-Gipfel in Hamburg. Wenn die Menschen um dich herum Waffen tragen, dann bist du auf der Hut. Wenn sich die Gewalt aber spontan aus einer unbewaffneten Menge heraus entwickelt, dann ist das schwerer einzuschätzen. Ganz konkret hatte ich einmal bei einem Dreh einer „Refugees Welcome“-Demo von St.-Pauli-Fans von einem Angreifer gezielt eine Flasche über den Kopf bekommen. Ich hatte sogar Schnittbilder dieses Angriffs und des Angreifers, aber das Verfahren wurde eingestellt. Ich wurde auf mein Berufsrisiko als Berichterstatter hingewiesen. Ein Wahnsinn!