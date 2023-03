Inspirieren und kalkulieren

Beispiel Werbedreh

Für ein Werbefilm-Projekt für The Shack Production baute DoP Gomoll das rechteckige Set in Blender vor. Hier sollte in einem nach vorne geöffneten, orangenen Quader der Protagonist stehen. Dafür konstruierte Gomoll den Grundriss des Szenenbilds präzise maßstabsgetreu nach. In seinem virtuellen Set konnte er nun die Farbe, in diesem Fall ein knalliges Orange wählen und vor allem Leuchtstoffröhren als Lichtquellen setzen.

In der dreidimensionalen Version des Setnachbaus konnte Gomoll dann seine virtuelle Kamera einrichten und mit den aktuell gängigsten Kameramodellen seine favorisierte Sensorgröße auswählen, darunter die der ARRI ALEXA LF oder der RED MONSTRO 8K, aber auch klassisches Super 16 oder APS-C für Canon-Fotokameras. Danach wählte Gomoll die Brennweite im Menü für die Darstellung des Renderbildes. Dieser virtuelle Kader wird bei einer im 3D-Raum platzierter Kamera in einem Rahmen innerhalb des Bildes angezeigt, in den Beispielbildern ist dieser Kader in der Farbe gelb-trans- parent dargestellt. Für seinen Kunden und seine Crew konnte Gomoll dann ein fertiges Renderbild dieses virtuellen Kaders ausgeben. Das erspart ein „Ach, das hab‘ ich mir aber anders vorgestellt!“ beim Kunden und ermöglicht Gomoll ein schnelles, effizientes Arbeiten. [15288]