Ideen provozieren

Ihnen ist es wichtig, Ihre Arbeit nicht auf Bedienung der Kamera zu reduzieren, sondern die Bewegungsdramaturgie und die Gestaltung mit Licht und Farbe zu berücksichtigen. Wird dies heute stärker anerkannt?

Wenn wir über Deutschland sprechen, ist es sicher besser geworden. Doch viele gehen davon aus, dass die Regie für das Aussehen des Bildes verantwortlich zeichnet – sicher ein Relikt des Autorenkinos. Die DoPs sind die Bildregisseur:innen, die sich um die Aneinanderreihung von mehreren hundert Bildern und deren Wirkung kümmern. Dank des Einsatzes von Kinematografen-Legende Jost Vacano und dem Berufsverband Kinematografie ist es gelungen, diese Mitautorenschaft im deutschen und europäischen Recht zu verankern.

Wie gehen Sie an neue Projekte heran und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Regie?

Ich suche nicht nach der Innovation. Jeder Film ist ein Solitär und ich fordere von mir und meiner Umgebung, ein Projekt intensiv vorzubereiten, was man in Deutschland häufig gar nicht kann oder will. Diese gemeinsame Schreibtischtäterschaft ist einer der preiswertesten und zugleich ungenutztesten Produktionsvorgänge. Bei vielen Projekten bin ich glücklicherweise früh beteiligt und lese schon das Treatment, bevor ein Drehbuch überhaupt existiert. Es dauert oft ewig mit der Finanzierung. In dieser Phase versuche ich vorab Zeit mit der Regie und den anderen Gewerken in die denkbare, filmische Umsetzung des Buches zu stecken. Ideen müssen erarbeitet und provoziert werden, die fallen nicht vom Himmel. Das tun wir dann meistens ohne Bezah- lung, weil die Produktionen noch nicht finanziert sind.

Haben Sie den Eindruck, dass dies in der Ausbildung von Bildgestalter:innen berücksichtigt wird?

Nein. Ich glaube, dass du als Bildgestalter:in eine Ausbildung als Filmemacher:in anstreben solltest, wenn du es gut und lange machen willst – ohne uns zu wiederholen oder uns selbst zu langweilen. Immer wichtiger werden hierbei die visuellen Effekte, aber DoPs sollten sich ein profundes Wissen über Schnitt, Produktion, Szenenbild und alle anderen Abteilungen anlegen. Beim Dreh müssen wir bewerten können, ob alles, was von den Gewerken vorbereitet wurde, zusammen im Bild seine beabsichtigte Wirkung entwickelt. Schauspieler:innen sind unser höchstes Gut und wir müssen alles dafür tun, dass wir ihnen einen geschützten Raum vor unseren Kameras und Blicken bieten können. Es gibt so viele Bereiche, bei denen wir uns um die Menschen am Set kümmern müssen. Menschenführung und ein gesundes psychologisches Verständnis sind hierbei sehr förderlich, die es in der Ausbildung zu vermitteln gilt.