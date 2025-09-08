Film + TV Kamera im neuen Gewand

Frisches Heft

Die Film- und TV-Branche verändert sich – und wir gehen den nächsten Schritt. Mit der Edition 03/25 erscheint Film + TV Kamera ab sofort im neuen Gewand: viermal im Jahr, mit mehr Seiten, noch mehr Bildkraft und einer klaren inhaltlichen Linie.

Das neue Layout, ein größeres Format und UV-Lack auf dem Cover setzen visuelle Akzente. In den Rubriken FOKUS und VISION findest du künftig noch mehr Substanz – mit Interviews, Hintergrundberichten und exklusiven Einblicken in Produktionen, Technik und Trends.

Unser Ziel: nicht schneller zu sein, sondern relevanter, tiefer, visueller.

Die aktuelle Edition 03/25 ist ab sofort hier erhältlich.