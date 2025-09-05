Film + TV Kamera E3.2025: Das neue Heft ist da!

in meinem ersten Job in einer kleinen Filmproduktion hatte ich einen Kollegen, Photoingenieur-Student wie ich, dessen Ambitionen deutlich außerhalb der Filmbranche lagen. Sein Traum: Er wollte eine Kiesgrube besitzen. Sein Plan war so schlicht wie einleuchtend. Wenn jemand Kies will, gräbt man ein wenig, lädt den LKW voll und kassiert – Kies gegen Geld. Das Geschäftsmodell klingt nicht nur unkompliziert, sondern auch stabil. Kies braucht man schließlich immer.
Aber stimmt das auch? Was, wenn plötzlich alle statt auf Kies auf Recycling-Baustoffe schwören oder Häuser aus dem 3D-Drucker kommen? Plötzlich steht man da, mit seiner Kiesgrube, und keiner ruft mehr an. Blöd.
So wie sich der Bedarf nach Kies ändern kann, verändert sich auch die Nachfrage in der Film- und Fernsehbranche, nur eben viel schneller. Neue Technologien, ein verändertes Publikum, andere Plattformen: Was gerade noch als sichere Bank galt, ist heute schon Schnee von gestern. Streaming hat das lineare Fernsehen umgekrempelt, Social Media definiert gerade die Spielregeln für Journalismus und Bildberichterstattung neu und von den Auswirkungen, die KI mit sich bringen wird, haben die meisten nur ein klein wenig mehr als eine dunkle Ahnung.
Das klingt dramatisch – und ist es auch. Aber wir erleben gerade nicht das Ende unserer Branche, sondern den Beginn einer neuen Phase. Wir werden uns weiterhin Geschichten erzählen, nur die Kanäle, Formate und Produktionsweisen verändern sich.
Weil Wandel nicht nur draußen, sondern auch bei uns stattfindet, haltet ihr jetzt das erste Exemplar unseres neu gestalteten Hefts in den Händen. Wir haben den Relaunch genutzt, um frischer, klarer und moderner zu werden, ohne dabei unsere Kernaufgabe aus den Augen zu verlieren, nämlich Orientierung, Einordnung und Inspiration zu bieten.
Wandel kann verunsichern, aber er kann auch Türen öffnen. Wir stehen an eurer Seite, um gemeinsam hindurchzugehen.
Euer
Uwe Agnes
Chefredakteur
Ausgabe E3.2025
FOKUS
Editorial
Drei Fragen an … Verena Klein aus Köln
Setwissen: So kommt die Kamera durch den Zoll Wer mit Kameraequipment ins Ausland reist, muss Zollregeln. beachten. Wir wissen, welche.
VISION
Fließender Blick Für „Adolescence“ inszenierten DoP Matthew Lewis und Regisseur Philip Barantini jede Folge als echten One-Shot.
Echte Fallhöhe „In höchster Not“: Die DoPs Franz Hinterbrandner und Max Reichel berichten von Drehs unter Extrembedingungen.
HANDS-ON
In der Realität erden VFX-Supervisor Mohen Leo erklärt, wie bei „Andor“ Gewerke kooperierten und visuelle Effekte für Bodenhaftung sorgten.
Live aus dem Revier Die FISU World University Games 2025 waren auch broadcasttechnisch ein Großereignis. Wir waren dabei.
Canon R50 V – Zuwachs im System Die Canon EOS R50 V ist eine videofokussierte Variante der R50 für Content Creators und mobile Filmemacher.
Made in Switzerland Der ESC 2025 in Basel bot neben Glamour auch spannende Technik-Einblicke.
BRANCHE
52 Minuten Perfektion Für seine Bachelorarbeit realisierte David Waggershauser eine Multikamera-Produktion mit gestalterischem Anspruch.
Bildgestaltung im seriellen Storytelling Auf der Seriale sprachen die DoPs Jana Lämmerer und Neil Oseman über Kreativität bei knappem Budget.
DIALOG
Verantwortung und Glaubwürdigkeit Wir stellen die Preisträgerinnen und Preisträger beim 35. Deutschen Kamerapreis vor und berichten von der Gala in Köln.
Broadcast trifft Bühne Die LEaT con 2025 zeigt die Vernetzung von Broadcast und Eventtechnik erstmals mit eigenem Broadcast-Schwerpunkt.
Skulptur mit Sensor SIGMA präsentierte die neue BF in einer Berliner Galerie als Designobjekt und puristisches 6K-Werkzeug zugleich.
Wem gehört das Bild? Mit dem Boom generativer KI wächst die Sorge ums Urheberrecht. Wir erläutern die juristischen Fallstricke beim Training von Bilder-KIs.