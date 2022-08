Film & TV Kamera 9.2022: Das neue Heft ist da!

kein Plan übersteht den Kontakt mit der Wirklichkeit. So lautet die zivile Variante einer im Geschäftsleben beliebten Weisheit, die aber eigentlich aus dem Militär stammt. Als Erster geprägt hat den Gedanken nämlich der preußische Generalstabschef Helmuth von Moltke. Die Management-Berater haben dann nur noch im Sinne gebremster Kriegsrhetorik „Feindberührung“ durch „Realität“ oder seine Synonyme ersetzt.

Soweit die Theorie. In der Praxis ist unsere Branche durchaus kraftvoll mit einer ganzen Reihe bekannter und neuer Branchenveranstaltungen in die Nach-Corona-Zeit gestartet. Mit Blick auf diese Fülle an Veranstaltungen ist unserem Team von Film & TV Kamera, das Anfang 2020 bei der Fachmesse cinec die Regie übernommen hat, in den letzten Tagen und Wochen klar geworden, dass im zweiten Halbjahr 2022 keine weitere Fach-Ausstellung Platz im Kalender der Hersteller und Dienstleister der Branche hat. Deshalb haben wir mit großem Bedauern die Expo der cinec 2022 abgesagt.

Weiterhin auf der Agenda steht aber der cineCongress, der als Rahmenprogramm der Expo geplant war und nun am 16. September als Fachkongress in der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film stattfinden wird. Nach den Fachvorträgen und Panels verleihen wir am Abend den neu geschaffenen Film & TV Kamera Award. In den fünf Kategorien Kamera, Licht, Objektive, Ton sowie Grip und Zubehör können Sie ab sofort Ihren persönlichen Favoriten mit der für Sie wichtigsten Innovation vorschlagen!

Das Programm des cineCongress ist weitgehend fertiggestellt und wird in den nächsten Tagen auf der cinec-Website zu finden sein. Schauen Sie herein – wir freuen uns auf Sie!

Ihr