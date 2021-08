Film & TV Kamera 9.2021: Das neue Heft ist da!

halbwegs zutreffende Voraussagen über die Zukunft zu treffen, ist nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Leider ist sie umso komplizierter, je dünner die Datenlage und die Erfahrungswerte sind, auf denen sich eine solche Prognose aufbauen ließe. Das manifestiert sich aktuell einmal mehr in unserem Umgang mit der leider immer noch allgegenwärtigen Covid-19-Pandemie. Herrschte im Frühsommer noch weitgehend Optimismus über die vermutete Lage im Herbst, so hört man nun angesichts von Varianten und nachlassendem Impf- eifer in der Bevölkerung deutlich gedämpfte Töne.

Auch beim Film läuft manches häufig nicht so wie geplant, besonders im Dokumentarbereich. Dort kommen Dreharbeiten oft mit großen Unwägbarkeiten daher, die es sehr schwer machen, den erforderlichen Aufwand seriös zu kalkulieren. Beim Schnitt sieht das jedoch ganz anders aus. Hier gibt es bei den Editorinnen und Editoren und in der Folge auch bei den Sendern und Produktionshäusern ausreichende Erfahrungswerte, wie viele Tage der Schnitt für welche Länge bei welchem Projekt mit welchen zu erwartenden Mengen an Material vermutlich benötigen wird.

Trotzdem wird bei der Postproduktion der sogenannten „langen unformatierten Dokumentarfilme“ die nötige Zeit häufig deutlich zu kurz angesetzt. Das führt zu einer systematischen Unterbezahlung der Editorinnen und Editoren, die bei solchen Produktionen tätig sind. Denn wenn die kalkulierte Schnittzeit verbraucht ist, fließt für den zeitlichen Mehraufwand oft kein zusätzliches Honorar. Aber auch die Qualität der Filme leidet an unterkalkulierten Schnittzeiten – und umgekehrt: An der Kinokasse und bei den Jurys erfolgreiche Dokumentarfilme hatten im Durchschnitt eine doppelt so lange Zeit für den Schnitt als die weniger erfolgreichen Projekte.

Zu diesen Erkenntissen kommt jedenfalls unter anderem eine Studie, die der Berufsverband Schnitt (BFS) zu den Arbeitsbedingungen beim Schnitt im Dokumentarfilm erstellt hat. BFS-Vorstandsmitglied Dietmar Kraus stellt ab Seite 52 deren wichtigsten Punkte vor und berichtet von einem Panel beim Branchentreff Dokville, das über die Studie diskutierte – und die Ergebnisse teils als „erschreckend“ bewertete.