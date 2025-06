Film & TV Kamera 7-8.2025: Das neue Heft ist da!

die Generation X, zu der ich mit dem Geburtsjahr 1966 gehöre, war die letzte, die Kindheit und Jugend vollständig in einer analogen Welt ver- brachte. Wir wissen noch, was eine Wählscheibe oder ein Münzfernsprecher ist, dass man eine Kassette mit einem Bleistift retten kann und wie man einen Kleinbildfilm korrekt in die Kamera einlegt, um dann mit 24 Fotos aus dem Urlaub zurückzukehren.

Wir sind aber auch die erste Generation, die ihr Erwachsenenleben digital gestaltet hat. Im Studium ersetzten wir das Tippen auf mechanischen Schreibmaschinen durch einen 286er-PC mit rudimentärer Textverarbeitung nebst 24-Nadel-Drucker und lernten, statt handgeschriebener Briefe E-Mails zu verfassen.