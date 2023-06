Film & TV Kamera 7–8.2023: Das neue Heft ist da!

kürzlich war ich im Kongo, um an einer Dokumentation darüber zu arbeiten, wie Familien an ihren Behausungen Gemüse für die Eigenversorgung anbauen und so die dortige Lebensmittelknappheit und den Hunger bekämpfen können. So weit, so realistisch. Als dann jedoch neben Unkrautjäten auch noch Outdoor-Kegeln gedreht werden musste und sich ein leider recht jung verstorbener Kollege zum Team gesellte, war allmählich klar: Dies ist nur ein Traum.

Es ist faszinierend, wie sehr meinen Geist auch nach mittlerweise fünf Jahren bei Film & TV Kamera noch zu beschäftigen scheint, womit ich vorher die Brötchen verdient habe: nämlich mit Dokumentationen rund um die Welt, oft in Afrika, als Autor, Editor und Assistent in Personalunion. Und in manchen Momenten vermisse ich auch in wachem Zustand die adrenalinhaltigen Drehs im Dauerkrisengebiet Ostkongo, die haarsträubenden Zufälle, die dann doch alles zum Guten wenden und die Äquatorsonne, die auf einen herniederbrennt.