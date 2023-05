Film & TV Kamera 6.2023: Das neue Heft ist da!

ab sofort und auf unbestimmte Zeit werden sich die Fans US-amerikanischer Late-Night-Shows in den Schlaf weinen müssen. Denn in den USA sind die Drehbuchautoren in einen unbefristeten Streik getreten, der natürlich als erstes die täglichen Formate der Late- Night-Hosts Jimmy Fallon, Stephen Colbert und Seth Meyers trifft. Aber auch bei den wöchtentlichen Shows wird bald der Bildschirm dunkel bleiben.

Seit Mitte März hatte die Autoren-Gewerkschaft mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers über einen neuen Vertrag verhandelt und dabei Gehaltserhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Zuschüsse für die Kranken- und Altersversorgung gefordert. Wie so ein Streik aussehen kann, zeigt das Beispiel des letzten Arbeitskampfs 2007/08. Der dauerte 100 Tage, Dreharbeiten wurden gestoppt und Filmprojekte verschoben. Vielleicht dauert also der Ausstand der Autoren noch an, wenn dieses Heft erscheint.

Noch etwas weiter in der Zukunft, doch schon fest im Terminkalender, ist die nächste CiNEC am 18. und 19. Februar 2024. Nicht nur haben wir dem Branchenevent ein neues, frischeres Logo gegönnt. Wir haben auch durch ein neues Konzept und die Kooperation mit der LEaT X South echten Mehrwert geschaffen: Filmtechnik trifft Veranstaltungstechnik.

Die Verbindung der CiNEC und der LEaT X South ist eine neue Möglichkeit für die Branche, sich zu vernetzen und neue Impulse für die Zukunft zu setzen. Es entsteht eine einzigartige Plattform für alle Akteure der Film- und Veranstaltungsbranche. Auch der CiNECongress, den wir im September 2022 erfolgreich auf die Beine gestellt haben, wird im Rahmen der CiNEC erneut stattfinden und wieder ein hochkarätiges Programm mit Talks und Podien sowie interessanten Roundtables und Erfahrungsberichten aus erster Hand bieten.