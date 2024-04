Film & TV Kamera 5.2024: Das neue Heft ist da!

unter den insgesamt 18 Nominierten in den Kamera-Kategorien beim Deutschen Kamerapreis findet sich in diesem Jahr keine einzige Frau. Das ist bislang nicht vorgekommen. Doch wir haben in diesem Magazin schon öfter das Ungleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen DoPs bei den Preisträgerinnen und Preisträgern beklagt. 2022 etwa lag das Verhältnis bei 1:11. Das klingt eher nach einem Ergebnis aus der ersten Runde des DFB-Pokals als nach einer angemessenen Repräsentation von Kamerafrauen in unserer Branche.

Sind die Nominierten dieses Jahrgangs also statistische Ausreißer? Seit einigen Jahren bin ich in den Jurys beim Deutschen Kamerapreis tätig und kann aus eigener Erfahrung ausschließen, dass dort Genderblindheit herrscht. Denn wenn wie in diesem Jahr von 423 Einreichungen nur 68 von Kamerafrauen stammen, ist das erst einmal eine weitere Bestätigung der Tatsache, dass bei der Sichtbarkeit von weiblichen DoPs noch etliches im Argen liegt. Doch die kritischen Wortmeldungen, die der Veröffentlichung der Nominierten folgten, sind mehr als berechtigt und sollten Anstoß für einen Dialog in der Branche sein. Wir fassen ab Seite 28 in einem Spezial den aktuellen Stand der Diskussion zusammen.

Bei der Recherche zu diesem Stück habe ich am Gründonnerstag in der Geschäftsstelle des BVK in München angerufen – und per Zufall den nunmehr ehemaligen Geschäftsführer Michael Neubauer an seinem letzten Arbeitstag erwischt. Wir gratulieren ihm nach 24 Jahren im Amt zum neuen Lebensabschnitt als „Pensionist“, wie er es nennt, und wünschen Benedikt Siebenlist, seinem Nachfolger in der Position des Geschäftsführers, eine ähnlich glückliche Hand beim Lenken der Geschicke des Berufsverbands Kinematografie!

Unterdessen war mein Kollege Sven Kubeile zu Besuch bei ZEISS in Oberkochen und hat sich dort in der Entwicklung und Fertigung umgesehen. Gleichzeitig hat er auch einen Blick auf die neuen Nano Primes geworfen. Den Artikel finden Sie ab Seite 58. Viel Spaß beim Lesen!