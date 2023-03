Film & TV Kamera 4.2023: Das neue Heft ist da!

die Liste mit oscarnominierten DoPs, deren Projekte wir hier im Heft in unseren Rubriken „International“ und „At Work“ vorstellen, wird zusehends länger. Nach Roger Deakins für „Empire of Light“ und James Friend für „Im Westen nichts Neues“ können wir nun auch Florian Hoffmeister für „Tár“ begrüßen, und zwar sogar mit einem kleinen Schwerpunkt.

Zum einen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Drehs und sprechen mit Florian Hoffmeister über seine kreative Zusammenarbeit mit Regisseur Todd Field. Zusätzlich beschäftigen wir uns ab Seite 32 ausführlich damit, wie die beiden in Zusammenarbeit mit ARRI Rental für die Signature Primes den gewünschten ZEISS-Vintage-Look entwickelten und das mithilfe des Hinterlinsensystems in zweimonatiger Arbeit technisch realisierten.

Und noch etwas war ungewöhlich bei „Tár“: Wegen der „No Pictures Policy“ am Set gab es nur ein einziges Foto von den Dreharbeiten selbst, nämlich jenes, das dieser Policy irgendwie entwischt zu sein scheint und den DoP beim Drehen von Plates in Dresden zeigt.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass „Arbeitsfotos“ eine wahre Plage sein können, besonders wenn man dokumentarisch im kleinen Team unterwegs ist. Wenn die Situation nämlich ein Foto wert ist, dann lohnt es sich vermutlich in den meisten Fällen auch, sie zu drehen. Umgekehrt hat während der eigentlichen Arbeit kaum jemand die geistigen Reserven oder schlicht die Zeit, sich um Fotos zu kümmern. Am Spielfilmset, wo Smartphone-Verbote Alltag sind, kann unter Umständen auch die eigens beauftragte Standfotografie bei der Konzentration auf das Wesentliche stören.

Insofern ist es sicher erfrischend, wenn sich der Gedanke an BTS-Fotos bei der Arbeit komplett streichen lässt. Als Medium für Bildgestaltung können wir aber nur schwer auf solche Fotos verzichten: Filmstills alleine reichen nur selten. Wenn wir unsere Erfahrungen am Set oder in der Postproduktion mit der Community teilen möchten, dann sagt ein Foto tatsächlich manchmal mehr als tausend Worte.