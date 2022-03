Film & TV Kamera 4.2022: Das neue Heft ist da!

was schreiben, wenn die Worte fehlen? Noch vor wenigen Wochen hätte die Meldung, dass ein amoralischer und größenwahnsinniger Despot mitten in Europa seine Soldaten in ein Nachbarland einmarschieren lässt und es mit Krieg überzieht, im September 1939 verortet werden müssen.

Das hat sich mit dem Überfall von Putins Armee auf die Ukraine geändert. Ein solcher Bruch nicht nur des Völkerrechts, sondern auch des grundlegenden menschlichen Anstands ist nun offenbar auch im Jahr 2022 möglich. Die freie Welt sieht sich nichts weniger als einer Zeitenwende gegenüber.

Mit dem Gefühl des Abscheus angesichts der zynischen Allmachtsfantasien des Kreml-Diktators mischt sich hierzulande oft das Empfinden einer gewissen Ohnmacht. Natürlich kann man ohne weiteres Gebäude in Gelb und Blau beleuchten oder den Russian Arm in U-Crane umbenennen. Gegen die russischen Geschosse, die auf ukrainische Städte und Zivilisten niedergehen, hilft das leider nur bedingt.

Doch neben der Macht der Kanonen gibt es, wie wir als Filmschaffende bestens wissen, auch die Macht der Bilder – und den Kampf um die visuelle Deutungshoheit, diesen Krieg der Bilder hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits mit fliegenden Fahnen gewonnen. Als gelernter Schauspieler weiß er natürlich, wie eine gute Inszenierung funktioniert und wie man Inhalte pointiert vermittelt. Aber hinter seinen Inszenierungen steht immer die Wirklichkeit und die Wahrheit: Selenskyj steht eben tatsächlich in den Straßen Kiews.

Zu wissen, wie man inszeniert, ist eine Sache. Ein solches Auftreten angesichts persönlicher Gefahr mit Mut und Tapferkeit durchziehen zu können, ist etwas ganz anderes. Denn Putin, seine Armee und seine Söldner sind hinter Selenskyj her. Hoffen wir, dass sie ihn nicht erwischen.