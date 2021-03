Film & TV Kamera 4.2021: Das neue Heft ist da!

vor ziemlich genau einem Jahr tauchten an dieser Stelle zum ersten Mal die Wörter „Covid-19“ und „Pandemie“ auf. Die Erörterung der beiden Begriffe und insbesondere ihrer Kombination führte seinerzeit zum zuversichtlich ausgesprochenen „This too shall pass“.

An dieser zugegeben persönlichen Einschätzung hat sich auch nach zwölf Monaten nicht viel geändert: Die Coronakrise wird nicht ewig dauern. Sicher wird sie unsere Geduld und Ausdauer wesentlich länger in Anspruch nehmen, als vielen lieb ist. Aber für diejenigen, die nicht an Covid-19 gestorben sind, wird so etwas Ähnliches wie ein gewohntes Leben zurückkehren.

Doch bis dahin ist 2021 eben kein Jahr wie jedes andere auch. Wäre es das, so müssten sich etliche von uns sputen, Flüge nach und Hotels in Las Vegas zu buchen, um auf der NAB Show beim ersten großen Branchentreff der Saison dabeizusein. Da aber 2021 kein Jahr ist wie jedes andere auch, ist die NAB Show in den Spätsommer verschoben und ob wir Europäer dann schon nach Nevada reisen können oder wollen, steht noch in den Sternen.