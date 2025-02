Film & TV Kamera 3.2025: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

hoffen wir, dass Elon Musk zu seinem Besten nicht zur Vereidigung der nächsten Bundesregierung nach Berlin reist! Denn für die Geste, die der aktuell reichste Mensch der Welt bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump gleich zweimal machte, könnte er hierzulande laut §86a StGB drei Jahre hinter Gitter wandern.

Zu den Werten, denen wir uns hier bei Film & TV Kamera als Teil der Ebner Media Group verpflichtet sehen, gehören unter anderem Offenheit, Diversität, Vertrauen, Zusammenhalt, aber auch das Eintreten für unsere Demokratie. Dazu gehört zwar auch, dass man Meinungen achtet, selbst wenn sie keine Schnittmenge mit den eigenen Überzeugungen haben.

Aber das, was Musk am 20. Januar in Washington aufführte, fällt nicht unter Meinungsfreiheit. Das war kein „römischer Gruß“, sondern eine bewusste Grenzüberschreitung und ein perfides Spiel mit dem Tabu, das – ich erwähnte es bereits – in Deutschland eine Straftat ist. Vor diesem Hintergrund haben wir als Film & TV Kamera die Plattform X, früher Twitter, verlassen.

Man könnte zwar argumentieren, dass X eben nur eine Plattform sei und als solche werteneutral. Aber nicht nur habe ich persönlich allergrößte Bedenken, was Werteneutralität bei X angeht, sondern wir als Unternehmen möchten auch niemanden direkt oder indirekt unterstützen, der wie Elon Musk dermaßen kalkuliert mit dem Feuer spielt.

Doch nicht nur in der Weltpolitik ist allerlei im Umbruch, sondern auch in unserer Branche, die sich, wie eigentlich immer, mit den Herausforderungen neuer Technologien konfrontiert sieht. Deshalb beschäftigen wir uns in einem Themenschwerpunkt ab Seite 20 mit künstlicher Intelligenz.

Außerdem haben wir die neue Rubrik „Setwissen“ eingerichtet, die Ihnen nun regelmäßig wichtige Informationen und Best Practices für alle Aspekte der Bewegtbildproduktion liefern wird. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Ihnen ein bestimmtes Thema besonders am Herzen liegt und Sie möchten, dass wir in einem der nächsten Hefte darauf eingehen!

Drei Fragen an … Paul Faltz aus Köln

Paul Faltz aus Köln Setwissen: Das gesetzte Interview (1)

Das Erkunden des filmischen Raums DoP Stefan Ciupek zeigt eine große Vielseitigkeit bei seinen Projekten. Wir sprachen mit ihm über die Heraus- forderungen beim Dreh der Politsatire „Rumours“ und erfuhren, wie er dabei intuitiv mit Farben umging.

Schwerpunkt KI Lucrezia neu gedacht Nach Budgetkürzungen bei der arte-Produktion „Lucrezia Borgia – Die Tochter des Papstes“ entschied sich das Kreativteam um DoP André Götzmann, die Reenactments mit KI zu realisieren. Was hat er dabei gelernt?

Schwerpunkt KI U nter der Lupe: generative Bilder-KI Wir erklären, wie generative Bild- und Bewegtbild-KIs arbeiten – und wie man Deepfakes erkennen kann.

Schwerpunkt KI Innovation und Verantwortung Das Kölner Unternehmen Audio Innovation Lab erstellte die weltweit erste Synchronisation eines Spielfilms per KI.

Das Kölner Unternehmen Audio Innovation Lab erstellte die weltweit erste Synchronisation eines Spielfilms per KI. Behutsam übertragen Bernhard Herrmann hat sich bei der Übertragung des Neujahrsgottesdienstes aus der Frauenkirche in Dresden umgesehen und notiert, was man bei der Broadcast-Produktion in historischen Gebäuden beachten muss.

Behutsam übertragen Bernhard Herrmann hat sich bei der Übertragung des Neujahrsgottesdienstes aus der Frauenkirche in Dresden umgesehen und notiert, was man bei der Broadcast-Produktion in historischen Gebäuden beachten muss.

Effiziente Verständigung Wir haben das Hollyland Solidcom SE getestet: Was kann das Intercom-System für das 2,4 GHz-Frequenzband?

Wir haben das Hollyland Solidcom SE getestet: Was kann das Intercom-System für das 2,4 GHz-Frequenzband? Von der Aufnahme zum Schnitt Mit dem Lavaliermikrofon ECM-L1 und dem Kopfhörer MDR-M1 zielt Sony auf neue Marktsegmente, unter anderem Content Creators. Sven Kubeile hat beide Produkte in der Praxis ausprobiert.

Technologie

Menschen

Branche

Erwartungen und Möglichkeiten Unser Autor Gerdt Rohrbach moderierte in München ein Roundtable-Gespräch zum Berufsstart und den Zukunftsaussichten junger Kameraleute. Wir fassen die wichtigsten Passagen des Gesprächs zusammen.

