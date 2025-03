Film & TV Kamera 4.2025: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

eine Woche lang fernsehen – was für manches Kind wie ein meist unerreichbarer Traum klingen mag, ist in Wirklichkeit harte Arbeit. Trotzdem freue ich mich jedes Jahr auf die Jurywoche zum Deutschen Kamerapreis, an der ich seit einigen Jahren als Juror regelmäßig teilnehmen darf, dieses Mal in der Kategorie Doku Screen.

Denn diese Woche, die reihum bei den Mitgliedern des Vereins Deutscher Kamerapreis ausgerichtet wird und in diesem Jahr mit der Stadt Köln als Gastgeberin stattfand, bietet nicht nur einen ­unvergleichlichen Einblick in das aktuelle Filmschaffen im deutschsprachigen Raum. Vielmehr ist die Veranstaltung eines der hochkarätigsten Branchentreffen, mit jeweils einer herausragenden Person als Jurypräsidentin oder Jurypräsident.

Für die 35. Ausgabe des Deutschen Kamerapreises war das die Kamerafrau und Ehrenpreisträgerin des Jahres 2023 Bella Halben. Wir haben die Gelegenheit zu einem Interview genutzt, das Sie ab Seite 68 lesen können. Dort geht es auch um die Sichtbarkeit weiblicher Kameraleute beim Deutschen Kamerapreis. Immerhin sind in diesem Jahr fünf Kamerafrauen unter den Nominierten, während im vergangenen Jahr keine einzige dabei war.

Dass aber Diversität und Inklusion eine Bereicherung für die Film- und TV-Branche darstellen können, kann im Jahr 2025 niemand ernsthaft bestreiten wollen. Das muss sich durchaus nicht nur auf Positionen in der Produktion und hinter der Kamera beschränken. In unserem Gespräch mit Rainer Matsutani ab Seite 72 berichtet der Regisseur, wie er für seine Serie „Hameln“ die Sage des Rattenfängers modernisierte und durch die Besetzung der Hauptrollen durch Menschen mit Behinderung der Erzählung neue Dimensionen hinzufügte.

Ihr

Uwe Agnes

Chefredakteur

Ausgabe 4.2025

Editorial

Drei Fragen an … Janne Ebel aus Berlin

Janne Ebel aus Berlin Setwissen: Das gesetzte Interview (2)

Alles in Bewegung Wir haben von DoP Christian Almesberger erfahren, wie er es schaffte, bei Tom Tykwers „Das Licht"für den Cast Freiräume zu schaffen und dabei nie seine eigenen Freiheit in der Bildgestaltung zu beschneiden.

Warten, hoffen, drehen 1.000 Drehtage, 30 Kameraleute und 600 Stunden Material: Schon die Zahlen beeindrucken bei der Naturfilm-Serie „Faszination Europa", die Produzent und DoP Christian Baumeister realisierte.

Wann kommt der KI-Spielfilm? Ist die Angst vieler Kreativer aus der Filmbranche berechtigt? Steht die Dominanz von KI-generierten Inhalten kurz bevor? Wir werfen einen Blick auf die Herausforderungen des Bewegtbilds für generative KI.

Wissenschaft trifft Kunst Bislang waren Zoom-Objektive eher praktisch als stilbildend. Doch was, wenn man mit Zooms einen unverwechselbaren Look erzeugen könnte? Mit diesem Anspruch hat ZEISS die Supreme Zoom Radiance entwickelt.

Eine gemeinsame Sprache finden Als Colorist betreute Dirk Meier zahlreiche deutsche und internationale Produktionen. Er verrät uns seinen idealen Workflow für gute Looks – und warum er als Colorist vor allem ein Kommunikator sein muss.

Kompetent gemeistert Die ARD-Berichterstattung zur Bundestagswahl 2025 zeigte, wie sich durch das Zusammenspiel von exakter Planung und Improvisation auch unerwartete Herausforderungen meistern lassen.

Licht, Kamera, Innovation Andy Stein ist Oberbeleuchter, Phantom-Operator und Rental-Betreiber im Rheinland. Er hat uns erzählt, wie er beim LED-Licht die Marke Godox für sich entdeckte und warum er die Robustheit ihrer LED-Leuchten schätzt.

Unter Kameraleuten Hans Albrecht Lusznat schildert das Making-of seines Buches über die Kamera-Berufsverbände in Deutschland.

Zwischen Glanz und Politik Die Jubiläums-Berlinale ging friedlich zu Ende, der Spagat zwischen politischem Anspruch und Glamour funktionierte, im Vordergrund standen die Filme: Der neuen Intendantin Tricia Tuttle gelang ein guter Start.

Formate, Optiken und Charakteristiken Der Kamera-Workshop bei den Berlinale Talents demonstrierte die Bedeutung der Formatwahl.

