Film & TV Kamera 3.2022: Das neue Heft ist da!

wie schon in der vergangenen Ausgabe hat sich auch in diesem Heft unversehens ein kleiner inhaltlicher Schwerpunkt ergeben: Wir werfen gemeinsam mit dem Kreativteam einen Blick auf die Bildgestaltung bei der zweiten Staffel der Sky-Serie „Der Pass“, die seit dem 21. Januar läuft und wie schon die Season 1, derzeit noch zu sehen in der 3Sat-Mediathek, visuell spektakulär geraten ist.

Dabei beleuchten wir die gestalterischen Prozesse sowohl am Set als auch in der Postproduktion: Wir sprachen mit DoP Philip Peschlow und Martin Szafranek, der als Senior Colorist beim Post-Haus Cine Plus für das Projekt verantwortlich war. Beide haben uns spannende Einblicke in ihre Arbeit gewährt und erläutern ab den Seiten 8 und 32, wie sie in kreativer Zusammenarbeit den markanten Look der Serie geschaffen und weiterentwickelt haben.

Doch der Look ist nicht alles. Es ist auch bemerkenswert, unter welchen Bedingungen er entsteht – oder sollte man sagen, trotz welcher Bedingungen? Es ist erstaunlich, dass eine so ausgefeilte Bildsprache für eine Hochglanz-Serie bei einem Pensum zu erreichen ist, das sich mit fünf bis sechs Minuten fertigem Produkt pro Tag im Bereich vom Mainstream-TV bewegt. Das zeigt zum einen, was in einem hochprofessionellen Umfeld möglich ist.

Auf der anderen Seite kann so etwas kaum nachhaltig sein, zumal wenn man die Gesamtdauer eines solchen Seriendrehs in Betracht zieht, der gerne um die 80 Drehtage liegt. Da wundert es nicht, dass sich Top-Kreativteams nach einer anfänglichen Begeisterung für das Format „Streaming- Serie“ aus diesem Bereich zurückziehen und sich im szenischen Bereich lieber dem zeitlich überschaubareren Spielfilm zuwenden.

Man kann indes niemandem zum Vorwurf machen, dass er mit den eigenen Kräften sorgsam umgeht und haushaltet, im Gegenteil. Für die Serien ist die Entwicklung, dass die Spitzenkräfte abwandern, aber äußerst schade – denn Durchschnittskost gibt es schon genug.