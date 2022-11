Film & TV Kamera 12.2022: Das neue Heft ist da!

in diesem Heft beschäftigen wir uns in einem Schwerpunkt anlässlich des Edimotion Festivals für Schnittkunst, das vom 14. bis 17. Oktober in Köln stattfand, ein wenig ausführlicher mit der Arbeit eines Gewerks, die nach wie vor viel in der Zurückgezogenheit des Schneideraums stattfindet und es deshalb deutlich seltener an die Öffentlichkeit schafft als beispielsweise Kamera oder Regie.

Das setzt sich bei der Rezeption der fertigen Werke fort, bei denen das durchschnittliche Publikum nur äußerst selten den Schnitt als gestaltend wahrnimmt. Nicht umsonst gibt es die oft zitierte Aussage, ein Schnitt sei genau dann gut, wenn man ihn nicht bemerke. Umso wichtiger ist ein Festival wie Edimotion, das sich ausschließlich der Schnittkunst widmet und nicht nur Preise verleiht, sondern auch in Panels und Workshops für Austausch und Horizonterweiterung sorgt. Wir berichten ab Seite 62 von der diesjährigen Ausgabe.

Dort wurde auch in diesem Jahr mit Fee Liechti die erste Schweizer Editorin mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Ab Seite 78 können Sie ein Gespräch mit der Preisträgerin über ihre Arbeit der Grenze von Fiktion und Dokumentation lesen. Außerdem stellen wir die beiden Gewinner in den Schnittkategorien beim 32. Deutschen Kamerapreis vor. Joana Scrinzi bekam den Preis für den besten Schnitt bei einem Spielfilm, Hauke von Stietencron wurde für den besten Schnitt bei einer Dokumentation oder Doku-Serie ausgezeichnet.

Außerdem berichten wir, wie mit „1899“ eine der größten und anspruchvollsten Netflix-Produktionen hierzulande entstand. In unserer Titelgeschichte erfahren Sie, wie DoP Nik Summerer die Dreharbeiten plante, vorbereitete und umsetzte, die in einer eigens zu dem Zweck gebauten LED-Volume im Studio Babelsberg stattfanden. Summerer hat uns erklärt, worauf er bei der Arbeit im dort achten musste und warum er eigens einen Objektivsatz umbauen ließ.

Schon einmal vorab: Im nächsten Heft beschäftigen wir uns in einem weiteren Artikel zu „1899“ mit der Technik des Dark-Bay-Volumes in Babelsberg. Stefan Söllner war für ARRI Solutions der Projektleiter und hat uns verraten, wo die größten Herausforderungen beim Bau lagen.

Ihr