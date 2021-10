Film & TV Kamera 11.2021: Das neue Heft ist da!

manche Ereignisse bleiben dauerhaft im Gedächtnis, nicht nur solche, die den Lauf der Geschichte ändern wie die fallenden Türme, sondern auch ganz triviale, bei denen es schwerfällt zu begreifen, warum sie nicht längst im Sumpf des Vergessens verschwunden sind. Ich kann mich jedenfalls noch lebhaft daran erinnern, wie mir als junger Kameraassistent beim Dreh in einer Kirche ein 4×4-Verlauffilter entglitt und mit fröhlichem Klirren auf dem Steinfußboden zerschellte.

Damit wären wir bei einem der Nachteile von Glasfiltern: sie können entzweigehen oder anderweitig unbrauchbar werden. Sollen sie heil und frei von Kratzern bleiben, muss man sie mit Sorgfalt behandeln und pausenlos putzen. Das sind Eigenschaften, die nur reale Filter haben. Doch digitale Filter, die nachträglich in der Postproduktion zur Anwendung kommen, können weder verschmutzen noch herunterfallen. Man muss nicht einmal am Set entscheiden, ob sie zum Einsatz kommen sollen oder nicht.

Insofern sind digitale Filter ein spannendes Konzept. Das dachte sich auch DoP Matthias Bolliger, der aber gleichzeitig gewisse Zweifel hatte, ob denn Glasfilter und digitale Filter überhaupt zu vergleichbaren Effekten im Bild führen würden. Also hat er mit der Unterstützung von Schneider Kreuznach und gemeinsam mit seinen Studierenden im Fach Kamera an der Hamburg Media School einen Vergleichstest auf die Beine gestellt. Die Ergebnisse gibt es ab Seite 32.

Außerdem berichtet DoP Michael Kotschi, wie er für „One of These Days“ ein im Wortsinn statisches Geschehen in dynamische Bilder umsetzte. Die in diesem Jahr mit dem deutschen Kamerapreis ausgezeichnete DoP Christine A. Maier stößt mit Gastgeber Timo Landsiedel in unserem Podcast „Meine Lieblingsszene“ den Filmtitan Bertolucci vom Sockel und die Wiener Editorin Ingrid Koller spricht ab Seite 70 mit dem Edimotion-Kurator Werner Busch über ihre einzigartige Karriere.