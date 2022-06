Drei Fragen an Ulrike von Au

2. Bist du in einem Verband aktiv?

Bisher bin ich in noch keinem Verband aktiv. Ich hatte bisher auch noch zu wenig Berührungspunkte damit. Ich finde jedoch den Austausch mit anderen Bildgestalter:innen sehr wichtig, denn zusammen ist man einfach stärker. Für mich ist es eine Notwendigkeit, sich über Produktionsbedingungen sowie tolle und nicht so tolle Erfahrungen auszutauschen und auch über Gagen offen zu kommunizieren.

Ein Ziel von mir ist es, in dem Netzwerk Cinematographinnen aufgenommen zu werden. Ich freue mich auf den Austausch, den Support und das Netzwerk. Denn es ist nach wie vor wichtig, nicht nur vereinzelte, sondern eine Vielzahl an talentierten Kamerafrauen sichtbar zu machen. Es ist längst an der Zeit, die zum Teil sehr konservativen Strukturen in der Filmbranche aufzubrechen.

3. Wofür schlägt dein Herz außerhalb der Arbeit?

Ich gehe gerne joggen, da kann ich mich bewegen, auspowern, Strecke machen, was sehen, einen spannenden oder lustigen Podcast hören und draußen sein. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt etliche andere tolle Hobbys aufzählen würde, denn die habe ich nicht. Dafür ist gar keine Zeit. Wenn ich frei habe, dann genieße ich es, am liebsten draußen mit meinen Freunden zu sein. Meine sozialen Kontakte außerhalb der Filmwelt zu pflegen, ist mir sehr wichtig geworden. Ich brauche den sozialen Austausch. Einen gesunden Ausgleich neben dem Set-Leben ist mir wichtig, da ich mich wie so viele sehr über meine Arbeit definiere. Wenn ich reisen gehe, dann nehme ich auch nur eine kleine Knipse mit. Dann beobachte ich nur. Das Licht. Die Menschen. So kann ich perfekt abschalten. [15114]