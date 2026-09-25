Drei Fragen an Ulrike von Au

Dieses Mal beantwortet die Kamerafrau Ulrike von Au aus Berlin unsere Drei Fragen. In der Ausgabe 5.2022 erzählte sie, warum sie die Handkamera liebt und beim Joggen gerne Strecke macht.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Fiktionale Projekte reizen mich am meisten. Mein absolutes Steckenpferd ist die Handkamera. Ich liebe es, komplett ein- zutauchen, den Raum, das Licht und die Schauspieler:innen zu spüren. Ich liebe es, wenn ,cut‘ gerufen, mir die Kamera abgenommen wird und mir warm ums Herz wird und mein Blick den der Schauspieler:innen und der Regie trifft und wir spüren, was gerade passiert ist. Dieses Gefühl würde ich für keinen anderen Beruf der Welt aufgeben.

Ich freue mich immer über Drehbücher, die den eigenen kleinen Radius verlassen, wenn ich was dazulernen kann und sie dazu vielleicht noch soziale Themen aufgreifen und politisch sind. Denn für mich ist Film politisch.

Als Kamerafrau finde ich es immer spannend, Konzepte zu brechen. In meinen Augen fordert jedes Drehbuch Brüche in der Kameraarbeit. Ich bin keine Kamerafrau, die ein Kamerakonzept hat und dieses von vorne bis hinten durchzieht. Den Kamerastil in bestimmten dramaturgischen Punkten zu brechen, finde ich wichtig.