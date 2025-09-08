Broadcast @ LEaT con 2025 – neu in Hamburg!

Film + TV Kamera Teil der LEaT con

Die LEaT con erweitert ihr Programm: Erstmals wird es in diesem Jahr einen eigenen Schwerpunkt Broadcast @ LEaT con geben. Gemeinsam mit Film + TV Kamera als Host präsentiert die Messe eine eigene Broadcast Stage, die Themen und Trends aus der Welt von TV, Film und Live-Produktionen in den Fokus rückt.

Ein Programmhöhepunkt am 14. Oktober 2025:

Shamila Lengsfeld nimmt in einer spannenden Diskussion auf der Broadcast Stage teil und hält zudem im Studio Hamburg MCI Podcast Studio ihren Vortrag

„Zwischen Chancen und Ängsten: KI in Film und Serie“.

Damit setzt die LEaT con ein starkes Zeichen: Broadcast und Medientechnik wachsen weiter zusammen – und aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz sind für beide Bereiche gleichermaßen relevant.

Sei dabei, wenn Broadcast @ LEaT con seine Premiere feiert!