Zunächst waren Atlas-Orion-Objektive im Gespräch. „Die sind relativ neu, relativ clean, aber auch vergleichsweise schwer“, so Kleeßen. „Ich habe Max und Chris dann von den KOWAs erzählt, hatte auch schon einmal mit denen gedreht und sagte: Es ist zwar alles krumm und schief, aber es hat eine eigene Ästhetik und passt da sehr gut rein!“ Es war allerdings eine Herausforderung, dass die KOWAs nur in den vier Brennweiten 40, 50, 75 und 100 mm vor- liegen. Zwar nutzte die Crew die P+S-Rehousings, konnte aber aus Kostengründen nicht auf deren Weiterentwicklungen aus der P+S-Evolution-Reihe zurückgreifen.

Durch das Fehlen einer längeren Brennweite wie beispielsweise der P+S Evolution 135-mm-Optik hatte Kleeßen in einigen Situationen Schwierigkeiten. „Du bist immer damit beschäftigt, Diopter nach und nach reinzustacken, weil wir viele Nahaufnahmen seines Gesichts hatten. Denn wir wollten ja sehen, was in seinem Gesicht passiert, wenn er einen Asthmaanfall hat.“ Der DoP nutzte zeitweise alle drei Bühnen seines Kompendiums nur für die Diopter. „Der Dreier-Diopter nutzte zwei Bühnen plus noch einen 2er, also +5.“ Die kamen vor allem dann zum Tragen, wenn in den engen Motiven Close-Ups benötigt wurden. Kleeßen passte sich so seine Naheinstellgrenze an. [15380]