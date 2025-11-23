27. November ab 18:00 Uhr

Der „Tag des Rechts“ des BVFK steht dieses Jahr unter dem Thema „Scheinbar selbstständig? – Der rechtliche Status von Kameraassistent:innen und EB-Techniker:innen“. Er findet am 27. November von 18:00 bis 20:00 Uhr online statt – live aus der Kanzlei von Rechtsanwalt Stephan Korb in Hannover.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die rechtliche Situation rund um Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei den Assisten:innen darstellt, die vielfach auf Rechnung arbeiten. Der BVFK will rechtssichere Alternativen rechtssichere Umstände und Alternativen entwickeln, die sich auch realistisch umgesetzen lassen.

Der BVFK-Vorstand wird einschließlich des Vorsitzenden Frank Trautmann sowie weiteren Vorstandsmitgliedern, die in das Projekt involviert sind, ebenfalls auch vor Ort in Hannover sein.

Hier noch einmal die wichtigsten Eckdaten in Kürze:

Termin: Donnerstag, 27. November 2025

Zeit: 18:00–20:00 Uhr (online)

Thema: „Scheinbar selbstständig?“ – Der rechtliche Status von Kameraassistent:innen und EB-Techniker:innen

Ort: Online-Livestream aus der Kanzlei RA Stefan Korb, Hannover

