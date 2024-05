Film & TV Kamera 6.2024: Das neue Heft ist da!

Wundersames wusste mein Kollege Timo Landsiedel zu berichten, nachdem er für Film & TV Kamera die FMX in Stuttgart besucht hatte. Das viertägige von der Filmakademie Baden-Württemberg organisierte Event widmete sich den Zukunftsthemen unserer Branche: Metaversen, künstliche Intelligenz, disruptive Innovationen in der VFX-Produktion, Digital Humans – you name it.

Ein hübscher Seitenaspekt, und zwar der wundersame, den ich gerade versprach, trat im abschließenden Talk „30 years from now …“ zutage, in dem Solomon Rogers von Magnopus und Rob Bredow von Industrial Light & Magic gemeinsam mit dem Moderator und Kongress-Vorsitzenden Jan Pinkava fröhlich die nicht allzu ferne Zukunft ersannen. Könne, so eine Frage aus dem Publikum, KI uns in Zukunft unsterblich machen?

Die Drei auf dem Podium waren sich einig. Na klar! Zweifellos werde es möglich sein, mit technischen Mitteln eine Instanz seiner selbst fortleben zu lassen, etwa durch eine speziell auf das eigene Leben programmierte KI. Mit der könnten sich dann die Hinterbliebenen nach dem eigenen Ableben weiter unterhalten. Das wäre dann wohl Trauerarbeit der ganz besonderen Art und gewiss nicht jedermanns Sache – da gehe ich d‘accord mit der Beobachtung aus dem Artikel, den Sie ab Seite 70 lesen können.

Wenn wir nämlich an dieser Stelle nur ein klein wenig weiterdenken, landen wir sehr schnell auf philosophischem Glatteis. Was, wenn diese Instanz ein Bewusstsein entwickelt? Wer wäre moralisch verantwortlich für ihre etwaige Handlungen? Ganz abgesehen davon, dass ich einer KI-Version meiner selbst keinen Meter über den Weg trauen würde, weil ich gar nicht wissen will, welchen Unsinn sie meinen Angehörigen so alles zu erzählen hätte, finde ich persönlich Umsterblichkeit gar nicht so erstrebenswert. Im Gegenteil: Die Begrenztheit unserer Zeit macht sie kostbar und unsere Endlichkeit ist, finde ich, Bestandteil des Mensch-Seins.

Doch selbst ohne KI, die unsere Persönlichkeit mit Technologie fortsetzt, müssen wir nicht ohne eigene Fußstapfen abtreten. Architekten bauen Häuser, Filmschaffende schaffen Filme, Chefredakteure schreiben Editorials. Das ist für den Anfang doch gar nicht so schlecht.

Ihr

Uwe Agnes

Chefredakteur