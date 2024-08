Western Digital bringt SanDisk Desk Drive

Neuer Desktop-Speicher

Western Digital verfolgt mit der SanDisk Desk Drive das neue Konzept einer SSD-Festplatte, die speziell auf die Anwendung auf dem Schreibtisch ausgelegt ist. Sie soll überall dort zum Einsatz kommen, wo große Datenmengen bei einer hohen Geschwindigkeit abgespeichert und gelesen, aber nicht transportiert werden sollen.

Die neue SanDisk Desk Drive gibt es ausschließlich mit 8 TB und 4 TB Speicherplatz, der fest im kompakten Gehäuse verbaut ist. ­ Anschlussseitig stehen USB C und ein Hohlstecker-Anschluss für die Stromversorgung zur Verfügung. Außerdem ist ein Kensington-Lock-Anschluss verbaut. Die Geschwindigkeit wird vom Hersteller mit ungefähr 1 GB/s für Lesen und Schreiben angegeben. In unserem Test am Mac-Book Pro mit M1 Max ließ sich die Platte mit knapp einem GB pro Sekunde beschreiben, wohingegen sie sich mit knapp 900 MB pro Sekunde auslesen ließ.

Damit bewegt sich das Gerät im Mittelfeld vergleichbarer Produkte. Denn wo Hochleistungs-Speichermedien meist mehrere Gigabyte in der Sekunde abspeichern und freigeben können, bieten traditionelle SSD-Speichermedien nur ungefähr die halben Geschwindigkeitswerte. Nicht ganz ideal gelöst ist bei der SanDisk Desk Drive allerdings der Stromanschluss via Hohlstecker. Die Festplatte muss alternativlos über ein mitgeliefertes Netzteil mit Strom versorgt werden, selbst wenn sie gleichzeitig über USB-C mit einem Rechner verbunden ist und so mit Spannung versorgt werden könnte. Das bedeutet ein weiteres Kabel auf dem Schreibtisch, das auch noch ziemlich wellig aussieht und nicht gerade für einen geordnet anmutende Arbeitsumgebung sorgt.

Wer eine für viele Anwendungsfälle ausreichend schnelle Festplatte mit viel Speicher sucht, die ausschließlich für die Benutzung am heimischen Desktop gedacht ist, ist bei der SanDisk Desk Drive gut aufgehoben. Hier richtet sich der Hersteller an Nutzer, die zum Beispiel einen schnellen Zugriff auf die gesamte Foto-Mediathek benötigen und diese auch nicht mit in entfernte Gegenden transportieren möchten. Auch abseits von Medien-Einsätzen eignet sich die neue SanDisk Desk Drive bestens als Festplatte für regelmäßige Backups. Wen die zusätzliche Stromversorgung über das separate Netzteil stört, wird sicherlich auch mit anderen Platten des Herstellers glücklich, zumal viele Modelle für professionelle Anwendungen im Angebot sind.